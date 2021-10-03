Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днём учителя

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!

Ваш благородный и нелёгкий труд пользуется заслуженным уважением в обществе, он требует высочайшего профессионализма, огромных душевных сил, мудрости, терпения и самоотдачи.

Именно вы стоите у истоков становления личности, учите самостоятельно мыслить, принимать правильные решения, нести ответственность за свой выбор.

Мы привычно называем этот праздник профессиональным, но с полным основанием его можно считать всенародным, ведь у каждого из нас были учителя, оставившие добрый след в нашей жизни.

Примечательно, что более 20 тысяч педагогов нашей области встречают свой профессиональный праздник в атмосфере важнейшего общественно-политического события — 30-летнего юбилея Независимости Республики Казахстан.

С первых дней независимости развитие образования является неизменным приоритетом государственной политики. За 30 лет нашей независимости создана новая система образования, которая соответствует современным требованиям.

Принят Закон «О статусе педагога», который направлен на поддержку профессии педагога и повышение престижа преподавательской деятельности. В законе много новшеств, которые охватывают социальное и финансовое благосостояние казахстанских педагогов. В течение 4 лет заработная плата педагогов увеличится почти в 2,5 раза. Осуществляется дифференцированное материальное поощрение учителей за вклад в развитие системы образования. В этом году Постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата утверждены Правила присвоения местных знаков отличия и почётных званий в сфере образования: нагрудного знака «Шығыс Қазақстан облысының енбек сіңірген ұстазы» и почётного звания «Шығыс Қазақстан облысының білім беру ісіне қосқан үлесі үшін». Данные награды с денежной премией 600 тысяч тенге вручены лучшим педагогам нашей области.

Педагоги нашей области на протяжении нескольких лет показывают высокие результаты в республиканском конкурсе «Лучший педагог». В этом году высокого звания «Лучший педагог – 2021» достигли Гатауллина Ольга Ивановна, учитель информатики средней школы № 4 г. Усть-Каменогорска, Дурмекбаева Жанар Нурлыбековна, учитель математики многопрофильной гимназии имени Шакарима с обучением на трёх языках г. Семея, Рыспеков Равиль Маратович, учитель физики средней школы имени Н. Островского Бородулихинского района.

Восточно-Казахстанская область всегда гордилась и гордится своими учителями. Качество вашей работы не вызывает сомнений. Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искренние слова благодарности и признательности за верность своему профессиональному долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите детям.

Особо хочется поблагодарить ветеранов педагогического труда, внёсших неоценимый вклад в развитие системы образования области и воспитание подрастающего поколения.

В этот замечательный праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и постоянного движения вперёд, к вершинам знаний и творческому росту!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области