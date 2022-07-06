Праздник

Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днём столицы

06.07.2022
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Уважаемые Восточноказахстанцы!

6 июля в Казахстане отмечается День столицы. Это символичный праздник для каждого гражданина нашей страны, потому что только благодаря нашим общим усилиям в сердце Евразии появился динамично развивающийся город, соединивший в себе вековые традиции и современные архитектурные черты.

Сегодня Нур-Султан – это город известный на мировой арене, потому что именно здесь проходят политические события глобального масштаба. Саммиты СНГ,  ШОС, ЕАЭС, ОБСЕ, ОИС, выставка ЭКСПО-2017, Азиатские игры, Астанинский миротворческий процесс – всё это неразрывно связано с нашей столицей.

Нур-Султан – это культурный, политический, образовательный и экономический центр Казахстана. Здесь находятся лучшие университеты и медицинские клиники, уникальные музеи и театры, множество достопримечательностей. Наша столица – это символ Независимого Казахстана, и в этот день хочется пожелать всем мира, добра, счастья и успехов в жизни!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области

06.07.2022
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