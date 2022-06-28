Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днём работников средств массовой информации

Уважаемые земляки!

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники средств массовой информации.

СМИ – это не просто источник новостей в стране и мире, но и связующее звено между обществом и государством. Их роль в диалоге между властью и людьми бесценна. За каждой публикацией или сюжетом стоит труд многих людей, которые ежедневно оказываются в гуще событий и выбирают для своих читателей только самое важное и актуальное. Это те люди, благодаря которым мы получаем оперативную и достоверную информацию, видим объективную картину происходящего.

Журналисты – это неравнодушные граждане нашего общества, которые не понаслышке знают о проблемах и желаниях простых людей. И они не боятся говорить об этом. Наши СМИ – пример коллективов, ответственно подходящих к своему делу и остающихся патриотами своей страны в любых обстоятельствах.

От души поздравляю всех работников средств массовой информации с профессиональным праздником и желаю карьерного роста, уважения со стороны коллег и читателей, здоровья, удачи и благополучия вам и вашим близким!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области