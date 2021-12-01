Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днём Первого Президента Республики Казахстан

Дорогие земляки!

Примите самые искренние и тёплые поздравления со знаменательным праздником – Днём Первого Президента Республики Казахстан!

Становление, процветание нашей независимой страны – прямая заслуга Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Для нас, казахстанцев, история страны начинается с Первого Президента!

Благодаря всесторонней взвешенной внутренней и внешней политике основателя казахстанской государственности наша страна идёт по пути прогресса и процветания.

Нам выпала огромная честь жить и работать рядом с Великим Современником; участвовать под его руководством в строительстве независимого Казахстана!

Дорогие восточноказахстанцы! В этот праздничный день желаю вам и вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области