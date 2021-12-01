Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днём Первого Президента Республики Казахстан
Дорогие земляки!
Примите самые искренние и тёплые поздравления со знаменательным праздником – Днём Первого Президента Республики Казахстан!
Становление, процветание нашей независимой страны – прямая заслуга Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Для нас, казахстанцев, история страны начинается с Первого Президента!
Благодаря всесторонней взвешенной внутренней и внешней политике основателя казахстанской государственности наша страна идёт по пути прогресса и процветания.
Нам выпала огромная честь жить и работать рядом с Великим Современником; участвовать под его руководством в строительстве независимого Казахстана!
Дорогие восточноказахстанцы! В этот праздничный день желаю вам и вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов!
Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области