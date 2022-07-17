Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днём металлурга

Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём металлурга. Вы – представители важнейшей профессии, преемники славных традиций.

Металлургия всегда являлась основой экономики региона и одной из ключевых отраслей промышленности страны.

Ваши профессионализм, мастерство, ответственность заслуживают искреннего уважения и глубокой признательности.

Особая благодарность ветеранам за ваш неоценимый вклад в развитие отечественной металлургии. Ваш опыт и преданность делу по-прежнему служат фундаментом для тех результатов, которые достигаются сегодня.

Сегодня от устойчивой работы отрасли во многом зависит реализация долгосрочных экономических и социальных программ ВКО. Достижения металлургов идут рука об руку с обновлением производства, внедрением экологических стандартов, а главное – с постоянной заботой о человеке труда, создающем будущее нашей страны.

Искренне желаю всем металлургам крепкого здоровья и благополучия!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области