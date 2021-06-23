Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днём государственного служащего и Днём казахстанской полиции

Уважаемые государственные служащие и сотрудники полиции!

23 июня мы отмечаем два важных праздника – День государственного служащего и День казахстанской полиции!

На восточноказахстанских государственных служащих лежит особая ответственность. Ведь сильное и независимое государство может быть построено только на основе эффективной и профессиональной государственной службы. От этого зависят успех в политическом, экономическом и социальном развитии страны, благополучие людей и их отношение к власти. В этом вопросе важнейшими факторами являются честность госслужащего, его высокая компетентность и преданность делу.

Уверен, что коллеги и впредь будут строго придерживаться этики служащего и на должном уровне решать задачи, направленные на социально-экономическое развитие республики.

Особую роль в решении общегосударственных задач всегда играли и органы внутренних дел. Служба сотрудников полиции – образец мужества и выдержки. Стражи правопорядка достойно выполняют сложные и ответственные задачи по обеспечению правового режима и законности в городах и районах области, защите конституционных прав и свобод граждан.

Желаю государственным служащим и сотрудникам полиции крепкого здоровья, бодрости духа, выдержки и дальнейших успехов в труде во благо жителей Восточно-Казахстанской области. Мира и благополучия вам, вашим родным и близким!

Аким Восточно—Казахстанской области Д. Ахметов