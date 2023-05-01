Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днём единства народа Казахстана

Уважаемые восточноказахстанцы! Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с Днём единства народа Казахстана. Этот замечательный весенний праздник, олицетворяющий наш многонациональный народ, особенно дорог для каждого казахстанца. Ведь именно благодаря единству, согласию и взаимопониманию всех этносов, живущих под одним шаныраком, мы смогли укрепить независимость, обрести мировое признание, добиться видимых успехов в социально-экономическом развитии.

Казахстанский путь, в основе которого единство и согласие всех этносов, стал настоящим эталоном национального успеха. Это, несомненно, результат огромного трудолюбия и сплочённости всех казахстанцев. Мир и согласие, дружба всех этносов, проживающих в Казахстане, – самое главное наше богатство, основа всех успехов и преобразований.

Отмечу, что именно на востоке страны был открыт первый Дом дружбы – центр общественного согласия, став позитивным примером для других регионов.

Представители разных этносов и народностей считают нашу священную землю своей Родиной. Долг каждого из нас – внести свой вклад в дело сохранения единства, укрепления межрелигиозного согласия и мира. Объединив усилия, мы сумеем создать условия для дальнейшего развития нашей области. В этот знаменательный день от всего сердца желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, удачи, счастья и добра. Пусть в каждом доме царят благополучие, уют и взаимопонимание. Пусть крепнут дружба, мир и согласие!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской области