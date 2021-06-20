Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днем медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Восточно-Казахстанской области, от всей души поздравляю вас с Днем медицинского работника!⠀

В это непростое для всех время, когда человечество борется с захватившим мир вирусом, мы чествуем тех, кто самоотверженно выполняет свой профессиональный долг, защищая жизнь и здоровье граждан.

Ваша профессия, без преувеличения, представляет собой ежедневный подвиг, требующий безграничной доброты, чуткости и милосердия. На ваших плечах лежит большая ответственность, а работа требует высокой компетентности, самоотдачи и преданности избранному делу. Отрадно, что с этой важной миссией вы успешно справляетесь, внося весомый вклад в развитие системы здравоохранения области, которую отличают технологичность, высокое качество и доступность.

Дорогие медицинские работники, пусть вас всегда хранит любовь родных и близких, преданность и теплота искренних друзей и ваших пациентов.

Даниал Ахметов аким Восточно-Казахстанской области