Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с 30-летием Независимости Республики Казахстан

УВАЖАЕМЫЕ ВОСТОЧНОКАЗАХСТАНЦЫ!

Примите мои искренние поздравления со знаковым для нашей страны событием – 30-летием Независимости Республики Казахстан! За каждым годом стоит частица истории нового, суверенного государства, в строительстве которого мы все принимали непосредственное участие. Под мудрым и чутким руководством Елбасы – Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наша страна вышла в лидеры среди государств Центральной Азии, заняв достойное место на мировой арене.

Залогом успеха и преодоления всех трудностей и кризисов стала уникальная модель мира и согласия, и сегодня Казахстан под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева продолжает успешно развивать экономику, укреплять социальную сферу и проводить демократические преобразования. Колоссальные усилия направлены на то, чтобы не просто сохранить стабильность и верность принципам Конституции РК, но и сделать жизнь каждого гражданина страны лучше.

Вместе мы прошли непростой путь становления и обретения суверенитета и проделали серьёзную работу за небольшой по историческим меркам срок. Сегодня всему миру брошены глобальные вызовы – пандемия коронавируса, финансовые и экономические кризисы, идеологические войны, и наша задача – сохранить единство и согласие. Независимость открыла и продолжает открывать новые, до недавнего времени неизведанные возможности и нужно реализовать их, претворить в жизнь, сделать их нашей с вами реальностью.

Будущее в наших руках, и именно от нас с вами зависит, какое государство мы передадим последующим поколениям казахстанцев.

Дорогие земляки!

От всей души желаю мира и согласия вам и вашим семьям, крепкого здоровья, счастья и благополучия! Успехов и процветания нашему общему дому – Республике Казахстан!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области