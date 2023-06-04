Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова ко Дню Государственных Символов РК

Уважаемые земляки!

4 июня наша страна отмечает День Государственных символов. Герб, Гимн и Флаг – это главные отличительные знаки независимого государства, по которым его узнают на мировой арене.

За годы с момента утверждения эти символы стали олицетворением ценностей, являющихся столпами, на которых стоит наша страна – миролюбивость, открытость, независимость, согласие и единство. Каждый гражданин, будучи патриотом, должен с уважением относиться к государственным символам, понимая, что это образ Родины.

Воспитание патриотизма и уважительного отношения к Гербу, Гимну и Флагу должно начинаться буквально с дошкольного возраста. За годы Независимости Казахстан проделал огромную работу по становлению экономики, достижению социального благополучия, и мы не останавливаемся на достигнутом.

В каждом регионе, включая Восточно-Казахстанскую область, делается всё возможное для роста экономики, развития социальной сферы, повышения уровня жизни граждан. И в День

Государственных символов мне хотелось бы пожелать всем казахстанцам здоровья, счастья, успехов в труде и новых свершений. С праздником!!!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской области