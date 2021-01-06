Поздравление акима области с Рождеством Христовым

Уважаемые восточноказахстанцы!

От всей души поздравляю всех православных христиан области с одним из самых важных религиозных праздников – Рождеством Христовым!

Рождественские дни озаряют жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

Благодаря совместным усилиям в нашей стране царит мир и согласие, и, передав эту великую традицию нашему молодому поколению, мы сможем преодолеть все трудности, сохранить единство, взаимопонимание и благополучие.

Празднование Рождества Христова наглядно подтверждает успешное развитие в нашем обществе традиций, культуры и обычаев людей самых разных вероисповеданий.

Искренне желаю всем восточноказахстанцам здоровья, тепла и уюта в доме, взаимопонимания и поддержки в семье, достижения больших и светлых целей!

Достатка вам, веры, мира и добра!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской области