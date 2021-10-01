Поздравление акима области Даниала Ахметова с Днём пожилого человека

Уважаемые земляки!

Сегодня в нашей стране отмечают особенный праздник — День пожилого человека. В это непростое время мы должны приложить все усилия, чтобы максимально обезопасить наших пенсионеров, стариков, ветеранов. Они были и остаются для нас примером самоотверженного труда, любви к Родине, целеустремленности и стойкости. Они, как никто, знают, что такое трудности и умеют противостоять им. Они искренне и беззаветно любят своих близких. Пожилые люди — это олицетворение доброты и заботы. И наша прямая обязанность — отвечать им взаимностью и оберегать.