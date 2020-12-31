Поздравление

Уважаемые восточноказахстанцы!

Дорогие друзья!

Мы стоим на пороге нового, 2021 года. Этот праздник традиционно является

шагом к обновлению, к новым целям и свершениям. Он наполняет наши сердца радостью,

любовью и верой в лучшее.

2020 год стал непростым испытанием для всех нас. Пандемия коронавирусной инфекции бросила вызов и повлияла на все сферы жизни. В сложных условиях наша система здравоохранения показала свою эффективность и действенность. Качественная и слаженная работа позволила нам оперативно выйти из «красной» зоны.

Но самое главное – восточноказахстанцам удалось сплотиться, наши земляки поддерживали медиков, помогали друг другу, призывали быть ответственными за здоровье своих близких. Пандемия не сломила, а объединила нас.

Также, несмотря на проблемы, вызванные COVID-19, нам удалось достойно отпраздновать юбилейные даты этого года и 175-летие нашего земляка, великого Абая Кунанбаева.

Уходящий год показал, как важны единство и сплочённость в условиях тех вызовов, которые бросает нам современность.

Восточноказахстанцы продемонстрировали высокую степень ответственности, готовность помочь и подставить своё дружеское плечо, и я глубоко убеждён, что в следующем году мы достигнем новых целей и покорим новые вершины. Я верю, что каждый из вас готов внести свою лепту в большое дело – укрепление благосостояния нашей страны.

Поздравляю всех с Новым годом, желаю благополучия, счастья, веры в себя и свои

силы и, несомненно, здоровья каждой семье! С Новым годом!

Даниал Ахметов, аким Восточно—Казахстанской области