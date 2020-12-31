Общество

Поздравление

31.12.2020
1

Уважаемые восточноказахстанцы! 

Дорогие друзья!

 

Мы стоим на пороге нового, 2021 года. Этот праздник традиционно является 
шагом к обновлению, к новым целям и свершениям. Он наполняет наши сердца радостью, 
любовью и верой в лучшее. 

2020 год стал непростым испытанием для всех нас. Пандемия коронавирусной инфекции бросила вызов и повлияла на все сферы жизни. В сложных условиях наша система здравоохранения показала свою эффективность и действенность. Качественная и слаженная работа позволила нам оперативно выйти из «красной» зоны.  

Но самое главное – восточноказахстанцам удалось сплотиться, наши земляки поддерживали медиков, помогали друг другу, призывали быть ответственными за здоровье  своих близких. Пандемия не сломила, а объединила нас. 

Такженесмотря на проблемы, вызванные COVID-19, нам удалось достойно отпраздновать юбилейные даты этого года и 175-летие нашего земляка, великого Абая Кунанбаева 

Уходящий год показал, как важны единство и сплочённость в условиях тех вызовов,  которые бросает нам современность.  

Восточноказахстанцы продемонстрировали высокую степень ответственности, готовность помочь и подставить своё дружеское плечо, и я глубоко убеждён, что в следующем году мы достигнем новых целей и покорим новые вершины. Я верю, что каждый из вас готов внести свою лепту в большое дело – укрепление благосостояния нашей страны.  

Поздравляю всех с Новым годом, желаю благополучия, счастья, веры в себя и свои 
силы и, несомненно, здоровья каждой семье! С Новым годом! 

Даниал Ахметоваким ВосточноКазахстанской области 

 

31.12.2020
1

Еще новости

Когда могут выпустить казахстанскую вакцину от коронавируса

24.12.2020

Экспортировать рыбу в Россию планируют жители Восточного Казахстана

20.12.2020

Акимов областей и городов собрали на совещание с Токаевым

19.12.2020

Защитники Родины 

17.12.2020
Back to top button