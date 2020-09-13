Поздравление

Уважаемые земляки!

От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником – Днём семьи!

По сложившейся доброй традиции с 2013 года его отмечают в Казахстане во второе воскресенье сентября. В основе этого праздника лежит главная жизненная ценность каждого человека – семейное счастье.

Крепкая семья – это ядро общества и государства, залог развития и процветания нашей страны. В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что укрепление института семьи, охрана материнства и детства, создание условий для улучшения демографической ситуации – в приоритете.

В нашем регионе в этом направлении ведется активная работа. Увеличивается рождаемость, а также число семей, в которых появляется второй и третий ребёнок. Мы стараемся создавать все необходимые условия для того, чтобы родители имели возможность для полноценного воспитания, качественного обучения и разностороннего развития своих детей.

Особую благодарность хочу выразить многодетным семьям и землякам, воспитывающим приёмных детей. Им всегда будет оказываться поддержка!

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и душевного комфорта! Пусть ваши семьи будут крепкими. Любите и будьте любимы! Удачи и добра вашим родным и близким!

Даниал Ахметов, аким Восточно-

Казахстанской области