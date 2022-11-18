Позаботьтесь заранее!

Продолжаем публикацию ответов на вопросы о пенсионном обеспечении, поступившие в редакцию от читателей «Рудного Алтая». На них отвечают специалисты областного филиала АО «ЕНПФ».

– Как только позволил возраст и сумма накоплений, я перевёл часть средств в страховую компанию. Хотел бы теперь вернуть определённую сумму в пенсионный фонд. Возможно ли это?

– С 2003 года у казахстанцев есть право заключать договоры пенсионного аннуитета с компаниями по страхованию жизни (далее – КСЖ). Такой договор позволяет гражданам, не дожидаясь пенсионного возраста, получать регулярные выплаты из КСЖ с учётом ежегодной индексации (не менее 5 процентов) пожизненно.

Законом Республики Казахстан о развитии страхового рынка, введённым в действие с 12 сентября 2022 года, гражданам, имеющим договор пенсионного аннуитета, предоставлено право частичного возврата денег из КСЖ обратно в ЕНПФ.

В реализацию Закона 20 октября 2022 года был принят соответствующий нормативный правовой акт, который вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его официального опубликования, а именно – с 8 ноября 2022 года.

С указанной даты граждане, имеющие договоры пенсионного аннуитета, могут обратиться в КСЖ с заявлением и вернуть в ЕНПФ часть страховой премии, превышающую минимальную стоимость договора пенсионного аннуитета.

Для этого договор пенсионного аннуитета перезаключается на новых условиях, которые должны обеспечить выплаты на уровне не ниже 70 процентов от прожиточного минимума.

Страховые организации обязаны в течение 20 календарных дней с даты обращения страхователя перевести в ЕНПФ сумму денег, подлежащую возврату.

– Недавно устроился на работу курьером в небольшую частную компанию. Как узнать, поступают ли на мой индивидуальный счёт пенсионные отчисления? Если нет, как это сделать?

– Во-первых, устроившись на работу, вы должны обязательно заключить трудовой договор или договор гражданско-правового характера. В обоих случаях работодатель (налоговый агент) обязан ежемесячно перечислять обязательные пенсионные взносы (ОПВ) на ваш индивидуальный пенсионный счёт в размере 10 процентов от вашего заработка. Для того чтобы убедиться, что он добросовестно выполняет свои обязательства по перечислению взносов, их поступление на счёт нужно контролировать.

ЕНПФ предлагает вкладчикам различные методы. На сегодняшний день самым востребованным является личный кабинет на сайте Фонда и в мобильном приложении БЖЗҚ/ЕНПФ.

Используя ЭЦП или ИИН и пароль, можно в любой момент зайти в свой Личный кабинет и узнать о своих пенсионных накоплениях и поступлении средств.

Для этого нужно зайти на сайт Фонда, где в верхнем правом углу расположена иконка с соответствующей надписью: «Личный кабинет». Нажать на неё и далее выбрать «Кабинет физического лица». Для новичков необходима регистрация.

Если у вас есть электронно-цифровая подпись, она пригодится в двух случаях. Прежде всего, с помощью ЭЦП вы можете заходить в свой Личный кабинет. Цифровая подпись имеет свой срок действия, и, хотя перерегистрировать её на портале egov довольно просто, лучше сразу с её помощью сделать следующее: заходите в Личный кабинет, в раздел «Услуги» – внесение изменений и дополнений в реквизиты и выбираете «Способ информирования» – интернет.

Если ЭЦП нет, то вы один раз посещаете любое отделение ЕНПФ и там выбираете интернет, как способ информирования. После этого в личный кабинет можно будет заходить с помощью ИИН и выбранного вами пароля.

В верхнем левом углу есть функция «Услуги», нажав на которую, вы попадаете в общий раздел с услугами. Вам нужно получить выписку с индивидуального пенсионного счёта. Указываете период, который вас интересует, далее полученную выписку можно скачать на компьютер или отправить на электронную почту.

Через Личный кабинет можно также отслеживать не только состояние счёта, но и статусы рассмотрения заявлений на выплаты пенсионных накоплений, изменять свои реквизиты, делать прогнозы своей пенсии и так далее.

Для получения общих консультаций по вопросам пенсионной системы работает единый call-центр по бесплатному номеру 1418.

– Какие выплаты существуют в ЕНПФ, и кто имеет на них право?

– Право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счёт обязательных пенсионных взносов и профессиональных пенсионных взносов по установленному графику имеют лица, достигшие пенсионного возраста: мужчины – по достижении 63 лет, женщины в текущем году – по достижении 60 с половиной лет, в 2023 году – 61 года.

Вторая категория получателей – лица, имеющие инвалидность первой и второй групп, если она установлена бессрочно.

Для назначения пенсии по возрасту и государственной базовой пенсии, а также для получения выплат за счёт обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ необходимо обращаться с единым заявлением и пакетом документов только в Центр обслуживания населения Государственной корпорации «Правительство для граждан». Получателю будет оказана проактивная, то есть по умолчанию, услуга по выплате государственной гарантии.

Для осуществления пенсионных выплат из ЕНПФ лицам, имеющим инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, необходимо обращаться в ЕНПФ – непосредственно в офис либо через сайт в разделе «Электронные услуги».

Перечень необходимых документов для получения пенсионных выплат подробно указан на сайте enpf.kz.

При этом днём обращения за пенсионной выплатой считаются: для получателей, достигших пенсионного возраста, – день регистрации заявления в Государственной корпорации; для получателей, имеющих инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, – дата приёма либо поступления документов в ЕНПФ.

По достижении вкладчиком возраста 45 лет при достаточности пенсионных накоплений (не ниже 70 процентов от величины прожиточного минимума), установленной законом о республиканском бюджете и действующей на 1 января соответствующего финансового года, возможно перевести свои накопления в страховую компанию, заключив договор пенсионного аннуитета.

Кроме того, право на выплаты пенсионных накоплений имеют выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, определённые законодательством Республики Казахстан, подтверждающие факт выезда.

Для получения выплат в связи с выездом на ПМЖ необходимо пройти процедуру оформления выезда в установленном порядке в органах миграционной полиции, получить гражданство другого государства, а затем предоставить в Фонд необходимый пакет документов.

В случае смерти пенсионера или человека, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ и не достигшего пенсионного возраста, накопления наследуются в порядке, установленном законодательством. Также лицу, осуществившему погребение умершего, ЕНПФ выплачивает единовременную выплату на погребение в пределах 52 МРП. На сегодня это 166 тысяч 632 тенге.

– Моей маме пришло sms-сообщение о том, что у неё имеются накопления в ЕНПФ. Что это? Ведь она уже лет пять как на пенсии?

– ЕНПФ совместно с Государственной корпорацией «Правительство для граждан» ежегодно осуществляет сверку по лицам, достигшим пенсионного возраста и имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ.

В процессе сверки специалисты ЕНПФ оповещают лиц, достигших пенсионного возраста и получающих пенсию из государственного бюджета о необходимости обращения за пенсионными выплатами из ЕНПФ.

Поясним, почему это происходит. Для назначения пенсии по возрасту и государственной базовой пенсии, а также для получения выплат за счёт обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ гражданам необходимо обращаться с единым заявлением и пакетом документов только в Центр обслуживания населения Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Однако до 2018 года, когда, по всей вероятности, и вышла на пенсию ваша мама, такой услуги не было: при достижении пенсионного возраста граждане подавали документы отдельно в Госкорпорацию на получение базовой пенсии и пенсии по возрасту и отдельно в ЕНПФ для получения выплат из пенсионных накоплений. Некоторые граждане, обратившиеся в Госкорпорацию и начавшие получать государственные выплаты, не обращались за выплатами в ЕНПФ.

Именно по таким, не обратившимся лицам проводится работа для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ путём направления sms-сообщения с единого номера Госкорпорации 1414 на телефонный номер, зарегистрированный в базе мобильных граждан. Получившим такие сообщения достаточно направить ответное сообщение, других дополнительных обращений и подачи документов в ЕНПФ или ЦОН не требуется.

Далее выплаты из ЕНПФ вместе с пенсионными выплатами по возрасту начисляются на банковские счета, которые ранее были предоставлены в Государственную корпорацию при назначении государственной базовой пенсионной выплаты.

При этом размер и срок пенсионных выплат из ЕНПФ зависят от остатка пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счёте получателя.

– Мой друг работает, не отчисляя пенсионных взносов. Говорит, что нет никакой гарантии, что мы получим в будущем наши пенсионные накопления? Возможно ли такое?

– Казахстан является единственной страной в мире, где существует государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений граждан с учётом уровня инфляции на момент выхода на пенсию.

Закон «О пенсионном обеспечении в РК» (статья 5) гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесённых взносов с учётом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты.

Иными словами, когда человек выходит на пенсию, производится расчёт доходности на его индивидуальном пенсионном счёте в соотношении с уровнем инфляции за весь период нахождения в накопительной пенсионной системе. Если доходность пенсионных накоплений за это время ниже уровня инфляции, государство эту разницу возмещает.

Поэтому можно быть уверенным в том, что накопления вкладчиков надёжно защищены, и это не зависит от того, как будут развиваться события на финансовых рынках и складываться ситуация с инвестиционным доходом.

Право на выплату по гарантии государства вкладчики получают при наступлении пенсионного возраста. Кроме того, это право имеют люди с инвалидностью І и ІІ групп, если инвалидность установлена бессрочно, лица, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Казахстана, иностранцы и лица без гражданства, перечислявшие ОПВ, ОППВ, наследники в случае смерти лица, имеющего право на выплату по гарантии государства.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Анны Ерёминой