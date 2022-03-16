Поющие звёздочки 

Юные вокалистки из села Опытное поле Глубоковского района успешно представили ВКО в международном конкурсе.

Состязания детского, юношеского и взрослого творчества Viva la Vida, организованные Республикой Беларусь, заочно собрали талантливых участников из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Приняли участие в столь значимом конкурсе и наши юные землячки, воспитанницы вокальной студии при Доме культуры села Опытное поле.

Жюри, в состав которого входили эксперты высокого профессионального уровня, оценивало участников конкурса по видеозаписям.

Воспитанницы Натальи Терентьевой смогли ярко заявить о себе, продемонстрировав свои вокальные способности в эстрадном вокале.

– Конкуренция, конечно, была очень большая, – говорит педагог. – Оценивалось всё – образ, дикция, техника. Тем не менее, наши девочки выступили очень хорошо.

Дипломантом первой степени международного конкурса стала Милана Шарановская, второй степени – Кәусар Жанарбекқызы.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлены ДК села Опытное поле

Глубоковский район