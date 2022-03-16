Знай наших!

Поющие звёздочки 

16.03.2022
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Юные вокалистки из села Опытное поле Глубоковского района успешно представили ВКО в международном конкурсе. 

Состязания детского, юношеского и взрослого творчества Viva la Vida, организованные Республикой Беларусь, заочно собрали талантливых участников из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Приняли участие в столь значимом конкурсе и наши юные землячки, воспитанницы вокальной студии при Доме культуры села Опытное поле. 

Жюри, в состав которого входили эксперты высокого профессионального уровня, оценивало участников конкурса по видеозаписям. 

Воспитанницы Натальи Терентьевой смогли ярко заявить о себе, продемонстрировав свои вокальные способности в эстрадном вокале. 

– Конкуренция, конечно, была очень большая, – говорит педагог. – Оценивалось всё – образ, дикция, техника. Тем не менее, наши девочки выступили очень хорошо. 

Дипломантом первой степени международного конкурса стала Милана Шарановская, второй степени – Кәусар Жанарбекқызы. 

Бахыт Сарсембаева 

Фото предоставлены ДК села Опытное поле 

Глубоковский район 

16.03.2022
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