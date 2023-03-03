Поймали вайб творчества

В ВКО учат подростков безопасно использовать социальные сети. В областном центре на базе Дворца творчества школьников открылся вайб-клуб для детей «Я в тренде».

Современный формат свободного творчества на занятиях клуба уже завоёвывает внимание и интерес учащихся. Здесь у них есть возможность пользоваться привычными виртуальными ресурсами в живом общении со сверстниками.

Альтернативное решение

Не так давно в Усть-Каменогорске представили принципиально новый вид досуга для молодёжи.

– Инициатором создания клуба «Я в тренде» стала директор ДТШ Галина Асташкина, – рассказывает педагог-организатор ДТШ, постоянный ведущий вайб-клуба Андрей Деркач. – Культмассовый отдел получил задание разработать новое направление досуга для учащихся 8 – 10 классов, включающее в себя все виды творчества, которыми сейчас интересуются ребята. Это и танцы, и театральное мастерство, и декоративно-прикладное искусство и так далее. Возникла идея всё это объединить в рамках новых занятий, которые стали основой вайб-клуба. Такого формата клуб открылся в нашем городе впервые и уже обрёл популярность среди подростков.

«Вайб» в переводе с английского означает «атмосфера». И именно атмосфера новизны и чего-то безумно интересного привлекает ребят.

В занятиях клуба задействовали всех педагогов Дворца творчества.

– Кто-то пишет сценарий, кто-то работает с реквизитом, кто-то непосредственно встречает детей, и кураторы постоянно меняются ролями, – объясняет Андрей Деркач. – То есть программа занятий всегда меняется. Основная цель работы клуба – социализация и разностороннее развитие школьников. Мы стремимся разнообразить их досуг и при этом быть с ними на одной волне. То есть показать, что мы тоже, как сейчас модно говорить, «в тренде», мы понимаем и разделяем их интересы. А заодно учим их правильно, безопасно пользоваться актуальными сейчас виртуальными ресурсами, в том числе социальными сетями, и извлекать из этого только пользу и хорошее настроение.

Ведущий клуба отмечает, что эти занятия помогают детям раскрепоститься, развить творческое мышление, фантазию, лидерские качества и найти способы общаться со сверстниками без гаджетов.

– Как бы мы, взрослые, ни противились этому, но современные дети много проводят времени с телефонами, планшетами, ноутбуками, – констатирует ведущий клуба. – И зачастую подростки, привыкая к виртуальному общению, теряют навыки живого взаимодействия, которое, по сути, у них есть только в школе.

Стильно, модно, молодёжно!

Не можешь запретить – возглавь. Руководствуясь этим напутствием, педагоги вайб-клуба решили воссоздать атмосферу популярных среди молодёжи способов общения, взяв на вооружение модные течения и преобразовав их в реальности.

– Мы погружаем детей в приятные вибрации, если можно так сказать, в привычной для них форме, – говорит педагог. – Используем в работе возможности Tik-Tok (сервис для создания и просмотра коротких видео, пользуется большой популярностью среди подростков), Instagram, Telegram (социальные сети). Например, делим участников на команды и предлагаем им повторить действия, которые сняты в том или ином ролике. Либо просим придумать свою идею для видео. Это может быть танцевальная или вокальная зарисовка в формате соревнования – баттла, какая-то сценка, флешмоб (заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговорённые действия).

А чтобы ребята не увлекались навязанными социальной сетью выдумками, педагоги мастерски вплетают в задания элементы физической подготовки, в игровой форме подают упражнения на смекалку и внимание.

– Также мы организовываем челленджи, то есть записываем с детьми видеоролик и передаём такую импровизированную эстафету с определённым заданием какой-нибудь из школ через общий чат в мессенджере, чтобы учащиеся могли выполнить его, повторить вместе с нами, посетив очередное занятие, – добавляет педагог.

В клубе уже сформировался пока немногочисленный, но дружный коллектив из восьми активных и постоянных участников, к которым каждый раз присоединяются ещё 15-20 детей.

Флюиды свободы

Ещё в клубе проводят квизы, интеллектуальные викторины на тему молодёжных фильмов или сериалов, спорта, здорового питания, различные арт-квесты (череда творческих заданий, в которых нельзя приступить к следующему уровню, не пройдя предыдущий). И всё это под любимую музыку детей.

– В качестве домашнего задания мы однажды ребятам сказали выбрать цвет своей команды, – приводит пример Андрей Дергач. – И на следующее занятие дети пришли в одежде своего цвета. Такой ход играет свою роль в сплочении, даёт ощущение того, что рядом находятся единомышленники, с которыми ты можешь чувствовать себя комфортно и раскрываться. Это ещё и своего рода психологические приёмы, понимаете?

Свобода выбора гардероба – ещё одно преимущество вайб-клуба. По мнению педагогов, детям, устающим порой от школьной формы, хочется самовыражаться с помощью одежды, и это естественно для подростков. И тот факт, что они могут надевать на встречи то, что им нравится, несомненно, делает занятия ещё более привлекательными.

– Мы не учителя в эти моменты для них. Мы – их друзья, – обращает внимание куратор вайб-клуба. – Старшие товарищи, с которыми можно болтать обо всём на свете, придумывать какие-то занятия для себя и тому подобное. Действуя в команде, мы при этом даём возможность каждому ребёнку показать себя индивидуально. Тебе нравится делать монтаж видео? Отлично! Покажи, как ты это делаешь! Давай создадим что-то вместе!

В ближайшем будущем в клубе намерены заняться обучением детей мастерству ведущих массовых мероприятий и конферансье.

– Сейчас актуальны жанры стендапа (сольное выступление юмористического характера), когда артист не просто выступает на сцене, но и взаимодействует со зрителями. Это тоже особое умение – расположить к себе публику, поддержать разговор, при этом чувствуя себя уверенно. Это тоже помогает детям становиться более открытыми. Поэтому такой формат мы тоже возьмём на вооружение, – подытожил Андрей Дергач.

Лилия Дроздова

Фото из архива ДТШ