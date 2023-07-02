Пой, домбра!

Праздничные мероприятия, посвящённые Национальному дню домбры, проходят в ВКО.

Домбра – это уже не только народный музыкальный инструмент, а целое национальное достояние. Она и звуки её струн, мелодии кюев сопровождают народ Казахстана из поколения в поколение, передают культурные ценности и традиции. А по решению ЮНЕСКО этот древний музыкальный инструмент и кюи внесены в список нематериального наследия человечества.

Национальный день домбры отмечается в нашей стране в первое воскресенье июля, с 2018 года. С праздником восточноказахстанцев поздравил аким ВКО Ермек Кошербаев.

«Сегодня для нашей страны особенный праздник — Национальный день домбры. Это не просто музыкальный инструмент, а настоящий талисман для нашего народа, символ его идентичности. В волшебных звуках домбры — вся история Великой степи, дух кочевников и бесценное достояние нации. Через века струны домбры пробуждают в людях мысли и переживания, раскрывают душу народа, его любовь к родине. Я искренне поздравляю всех с Национальным днём домбры. Желаю творческого вдохновения, удачи и благополучия. Пусть её светлые мелодии наполняют каждый дом!» — написал Ермек Кошербаев на своей официальной странице в Instagram.

Отметим, в этот день в областном центре проходят праздничные концерты «Күмбірле, қоңыр домбыра», «Аңыз домбыра» и «Нағыз қазақ — домбыра».