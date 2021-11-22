В Жарминском районе продолжается системная работа по реализации проекта «Ауыл – ел бесігі», направленного на создание комфортных условий жизни сельского населения.

По сведениям районного акимата, программа в этом году охватила два крупных населённых пункта. В частности, в посёлке Ауэзов завершается строительство Дома культуры, который будет сдан в эксплуатацию в этом году, проведено уличное освещение. В посёлке Суыкбулак проводится реконструкция здания клуба, осуществлён ремонт уличного освещения и внутренних дорог.

Работы в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі», направленного на повышение потенциала села, будут продолжены и в следующем году, сообщили в акимате Жарминского района.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район