Повышение пенсий

Сейчас много говорят о том, что пенсионерам хотят повысить пенсии. Так ли это? Когда это планируют сделать и на сколько повысятся пенсионные выплаты?

Мадина Шахова, Уланский район

Действительно, в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября текущего года представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы.

По сообщению пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, в целях повышения эффективности пенсионной системы и обеспечения граждан адекватными размерами пенсий в рамках проекта Социального кодекса планируется провести следующие преобразования.

Первое. В период с 2023 по 2027 годы предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70 процентов, максимальной – со 100 до 120 процентов от величины прожиточного минимума.

За этот период размер базовой пенсий будет повышен в среднем до 51 процента. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13 процентов и коснётся всех двух млн пенсионеров.

Второе. С 1 января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, предусматривается повышение величины максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий, с 46 до 55 месячных расчётных показателей.

Таким образом, предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов (в течение трёх лет – со 109 до 138 тыс. тенге) и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии.