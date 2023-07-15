Повышение обоснованно

С начала июля в регионе повысился тариф на коммунальные услуги. Предполагается, что изменение тарифной политики позволит в сжатые сроки провести масштабный ремонт и реконструкцию коммунальных объектов и сетей.

Модернизация оборудования пройдёт в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции», которая предусматривает привлечение инвестиций в отрасль, увеличение уровня заработной платы работников в сфере естественных монополий, дальнейшее регулирование путём стимулирования внедрения передовых инноваций в сферу естественных монополий.

– В рамках реформирования тарифной политики будет начата работа по обновлению инженерной инфраструктуры, – пояснили в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Восточно-Казахстанской области. – На сегодня сформированы правовые основания для изменения тарифов и увеличения действующих инвестпрограмм.

В ведомстве сообщили, что по уровню износа сетей в красной и жёлтой зонах находятся Усть-Каменогорская ТЭЦ с износом 67 процентов, Согринская ТЭЦ – износ 63 процента, Усть-Каменогорские тепловые сети с износом 65 процентов и «Өскемен Водоканал» с износом сетей водоснабжения 62 процента и водоотведения –

81 процент.

Департамент совместно с Управлением строительства, энергетики и ЖКХ по ВКО рассмотрели заявки на изменение инвестиционных программ этих коммунальных предприятий на 2023 год. По представленным заявкам прошли заседания Регио-

нальной комиссии по вопросам тарифообразования в сферах естественных монополий при Совете по тарифной политике.

Сумма дополнительных мероприятий инвестиционных программ составила: для ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» – 1 млрд тенге, ТОО «Согринская ТЭЦ» – 453 млн тенге, АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» – 1 млрд тенге, ГКП «Өскемен Водоканал» – первый этап на 2023 год – 64 млн тенге и второй этап на 2024 год – 1,73 млрд тенге.

По словам руководителя департамента, эти средства будут направлены на реконструкцию и модернизацию сетей и оборудования субъектов естественных монополий, приводящие к снижению износа в среднем на два процента по предприятиям за этот год.

– Проведение реконструкции и модернизации основного оборудования предприятий в сфере ЖКХ планируется за счёт тарифа, а также привлечения средств из местного бюджета, – добавили в ведомстве.

В целом, по данным ведомства, рост тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составляет для населения 10 процентов, для прочих лиц – 20 процентов. Основная нагрузка роста тарифов приходится на бюджетные организации.

Александра Исаева