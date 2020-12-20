Повышение благосостояния

Агитационная работа партии «Nur Otan» в Тарбагатайском районе идёт полным ходом.

Кандидат в областной маслихат от партии «Nur Otan» Кайрат Кожахметов встретился с жителями села Тугыл Тарбагатайского района. В рамках акции «От двери к двери» он ответил на актуальные вопросы о жизнеобеспечении и социальной защите населения.

– Каждый голос важен. Выборы дают нам возможность улучшить социальное положение и уровень жизни. Сегодня партией «Nur Otan» уже сделано немало, а предстоит сделать ещё больше. При этом осуществлять задуманное нужно только вместе, с огромной ответственностью, помогая друг другу, – подчеркнул Кайрат Кожахметов.

В ходе выступления кандидат особо отметил, что усилия партии «Nur Otan» будут в первую очередь направлены на выполнение обязательств, взятых в рамках предвыборной программы. Это должно отразиться на повышении уровня благосостояния жителей республики.

Кроме того, кандидат в депутаты провёл экспромт- встречу в сельском клубе «Байтогас».