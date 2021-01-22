Повестку в армию по SMS

В Министерстве обороны подведены итоги призыва на воинскую службу 2020 года и обозначены задачи на предстоящий призывной период.

Несмотря на значительное влияние на ход призывной кампании ситуации с пандемией COVID-19, в 2020 году на воинскую службу было призвано около 34 тысяч граждан. Об этом доложено в ходе расширенного совещания под руководством первого заместителя министра обороны РК – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенанта Мурата Бектанова.

«В целом при всех сложностях, проблемах и несостыковках напряжённого прошлого года, все задачи, связанные с призывом и комплектованием войск, мы решили. Самое главное – мы получили определенный опыт, необходимые навыки, которые позволят нам работать более эффективно в будущем», – подчеркнул генерал-лейтенант Мурат Бектанов.

Также, не до конца решены вопросы своевременного оповещения призывников в период призывной кампании. В этой связи проводится работа по интеграции с базами данных «электронного правительства», что облегчит установление призывников и обеспечит их своевременно оповещение посредством SMS-сообщений.

Особое внимание первый заместитель министра обороны РК – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Мурат Бектанов обратил на необходимость усиления работы по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи, которая будет способствовать росту престижа казахстанской армии и повышению мотивации к воинской службе.