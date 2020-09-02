Повеет осени дыханье….

Добро проходит быстротечно,

А зло в любое время вечно.

Надежды конь, как в дни былые,

Не рвется в выси бесконечно.

Вонзай ты хоть двойные шпоры,

Увяз в печали он сердечной.

Уйдешь в одну печаль и тут же

Их сонмы гонит ветер встречный.

Старик – летучий страж кочевий,

Кружа верхом, рыдает желчно.

Когда в оковах туч мрачнеет,

Возможно ль небу улыбнуться?

Когда в тревоге сиротеет,

Возможно ль сердцу встрепенуться?

Когда тобой печаль владеет,

Губам к улыбке не вернуться.

Но тот, кто выдержать сумеет,

Тому в позор не окунуться.

И все же, если грусть чрезмерна,

Она закрутит вас, сломает.

Родные чужды, если скверны,

Их злобность душу вынимает.

Когда невежество безмерно,

Оно вас всюду обнимает.

Глупцов бахвальство беспримерно,

Душа моя средь них страдает.

#РА_Абай175

фото из архива