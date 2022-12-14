Приоритеты

Потрудились на отлично

14.12.2022
880

Своеобразным подведением итогов уходящего года в Жарминском районе стала церемония награждения людей труда.

Даже в непростое время можно найти возможности для роста. Это доказывают номинанты премии «Жыл үздігі». Она традиционно вручается тем, кто своим трудом ведёт малую родину к лучшему, двигает вперёд её развитие.

Жарминский район исторически богат трудолюбивыми людьми, которые не ищут признания, а просто изо дня в день добросовестно выполняют свою работу. Выращивают хлеб, помогают землякам, нуждающимся в особой заботе, дают крепкие знания детям, достигают спортивных высот, оказывают качественные услуги населению…

Отличников 2022 года чествовали в районном Доме культуры. На их лицах читалось воодушевление профессией, удовлетворение от хорошо выполненной работы.

На торжественном мероприятии аким Жарминского района Жаркынбек Байсабыров оценил проделанную за год ими работу и поблагодарил за добросовестное отношение к своему делу и достижения, которые заряжают и вдохновляют всех жарминцев.

– Сегодня мы чествуем лучших из лучших – земляков, которые преуспели и добились высоких результатов в своей деятельности. Это плоды вашего неустанного труда и стараний. Желаю всем процветания, благополучия, новых успехов и больших свершений на благо нашего народа, – сказал глава района.

Представители различных сфер, внёсшие вклад в социально-экономическое развитие района, были награждены дипломами в 21 номинации и памятными подарками.

Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом. Местные артисты подарили участникам торжества праздничное настроение.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район

14.12.2022
880

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