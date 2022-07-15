Потерян по собственному желанию

Полицейские нашли живым и здоровым 14-летнего подростка, который ушёл из дома ночью.

По сообщению пресс-службы УП Усть-Каменогорска, 11 июля на оперативный канал 102 Иртышского отдела полиции поступил звонок от 43-летней местной жительницы. Она просила оказать содействие в поиске её несовершеннолетнего сына.

Со слов женщины, подросток поругался с ней накануне ночью и ушёл из дома. Она пыталась найти сына самостоятельно, обзванивала всех его знакомых и друзей, но тщетно.

По тревоге незамедлительно была собрана оперативно-поисковая группа, а также весь личный состав Иртышского ОП.

Стражи порядка опросили знакомых и очевидцев, которые могли бы владеть какой-либо информацией, тщательно прочесали прилегающие территории: скверы, парки, места скопления молодёжи, кафе, подъезды жилых

домов.

– В результате пропавший мальчик был найден в одном из подъездов жилого дома, – прокомментировал начальник Управления полиции г. Усть-Каменогорска Андрей Мула. – В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, юноша был доставлен домой.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что случаи пропажи несовершеннолетних участились. Полицейские и психологи призывают родителей внимательнее относиться к детям, особенно в подростковом возрасте.

– Если в гости к вашим детям приходят их несовершеннолетние знакомые, друзья, одноклассники и остаются с ночёвкой, следует незамедлительно сообщать об этом их законным представителям, – просят стражи порядка.

Сотрудники ювенальной полиции УП г. Усть-Каменогорска предупреждают родителей о необходимости усилить контроль за своими детьми, потому что именно на родителях лежит ответственность за их жизнь и благополучие.

Ерик Абитов