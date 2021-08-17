Потенциал для юных и инициативных

В Восточном Казахстане построят научно-творческий центр для детей, аналогов которому нет в стране.

Уникальность проекта заключается в том, что в одном месте будут сосредоточены научные лаборатории, музейные экспозиции и творческие классы. Реализацию перспективной идеи обсудил аким ВКО Даниал Ахметов вместе с руководителями управлений образования, культуры, спорта и строительства.

Как сообщает пресс-служба акимата ВКО, в центре предусмотрено 18 научных лабораторий, ремесленные, художественные и кулинарные мастерские, музыкальные классы, спортивные и игровые залы. Причём в них смогут заниматься не только дети, но и взрослые. Для самых маленьких посетителей оборудуют зал, который позволит им окунуться в мир динозавров, джунглей и сказочных историй. Здесь обустроят музеи археологии, искусств и народного творчества.

Согласно проекту, на базе Центра «Зерде» предполагается сделать образовательный центр по аналогии с российским центром поддержки одарённых детей «Сириус». Глава региона отметил, что в нём дети должны получить доступ к образовательным направлениям, не имеющим аналогов в стране. Так, ребята смогут заниматься изучением искусственного интеллекта, квантовой физики, космоса. И делать это они будут на самом передовом в мире оборудовании.

– Возможно, мы с вами станем свидетелями маленьких, но очень важных научных открытий, сделанных детьми, – сказал аким области. – Ребята обязательно должны заниматься наукой, нужно мотивировать их и вдохновлять.

Даниал Ахметов также подчеркнул необходимость того, чтобы жители и гости региона могли ближе ознакомиться с историей и традициями этносов, населяющих Казахстан. Научно-творческий центр «Зерде» планирует стать местом, куда можно будет прийти всей семьёй и провести день с интересом и пользой. Именно поэтому глава региона порекомендовал представителям управлений при обновлении проекта попытаться сделать это место ещё более увлекательным и предугадать, что может заинтересовать детей. Уже известно, что в Центре предусмотрят возможность трансформации некоторых залов, чтобы менять экспозиции, представлять новые занимательные темы для детей и их родителей.

Отметим, в Восточном Казахстане вопросы дополнительного образования детей находятся в приоритете. Ведь во время таких занятий ребёнок раскрывает свой творческий потенциал, приобретает дополнительные знания, умения и навыки. Поэтому в регионе основное и дополнительное образование детей рассматриваются как равноправные, взаимодополняющие друг друга компоненты. Они создают единое образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного и индивидуального развития каждого ребёнка.

Для этих целей программа дополнительного образования реализуется как в организациях образования, так и во внешкольных учреждениях. Так, в регионе работает больше 110 организаций дополнительного образования. Успешно функционирует инновационный центр Jastar Time, где школьники обучаются 2D и 3D графике, программированию, созданию видеофильмов.

В 2020 году в областном центре открылся Центр креативного образования «Зерек», где дети начали изучать авиа- и автомоделирование, робототехнику, технический дизайн, программирование, геологию и многое другое. В Семее также успешно запущена работа Центра научно-практического образования и туризма.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Для этого в регионе открыты специализированные классы «Жас сарбаз». Кроме того, в области есть объединения детско-подростковых и дворовых клубов, где ребятам также помогают раскрывать и развивать творческий потенциал.

Дарья Антон