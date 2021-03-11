«Посвящаем свои медали Казахстану!»

«Яркие выступления звёзд и завоёванные ими трофеи являются лучшим способом пробудить соревновательный дух. Нет ничего лучше, чтобы привлечь казахстанских мальчишек и девчонок на стадионы, зарядить их мотивацией к тренировкам и верой в успех».

Нурсултан Назарбаев, Первый Президент РК – Елбасы

Спортсмены из Восточного Казахстана произвели настоящий фурор на чемпионате мира FIS по фристайлу, который прошёл в Алматы. Свои триумфальные победы наши ребята посвятили юбилею суверенитета Казахстана и в очередной раз показали высочайший уровень восточно-казахстанской школы.

Безусловно, успех фаворитов сборной Казахстана по фристайлу – это не случайность, а закономерность. На протяжении всего периода становления независимой страны, особенно последнего десятилетия, покорители горных вершин не раз становились призёрами самых престижных соревнований. Речь идёт о международных турнирах, чемпионатах Азии и планеты, этапах Кубка мира и, конечно же, главных стартах четырёхлетия – Зимних Олимпийских играх.

Тот факт, что Алматы – город зимней Азиады 2011 года – стал достойным местом проведения чемпионата мира, уже говорит о многом. В Казахстан прибыли 140 спортсменов из 19 стран мира! Горнолыжный курорт Шымбулак послужил «плацдармом» для демонстрации высочайшего мастерства спортсменов в могуле и лыжной акробатике. Это бесспорное признание авторитета суверенного Казахстана на международной арене, доверие к государству, уважение к его гражданам и одарённым спортсменам. И результаты не заставили себя долго ждать. В первые же дни чемпионата – медали!

«С огромной радостью хочу поздравить наших восточноказахстанских спортсменов с получением медалей чемпионата мира, который, кстати, впервые проводился на территории Казахстана, – выразил на официальных страницах в социальных сетях своё восхищение впечатляющими результатами могулистов аким области Даниал Ахметов, который одним из первых поздравил спортсменов. – Зимние виды спорта – это то, чем всегда славился наш регион. Сама природа здесь благоволит лыжникам, фристайлистам, могулистам и представителям других дисциплин. Без преувеличения могу сказать, что Восточный Казахстан – родина звёзд и чемпионов. Очень приятно было видеть на пьедестале почёта чемпионата мира Юлию Галышеву и Павла Колмакова. В упорной борьбе они доказали, что являются лучшими из лучших, достойны медалей. И с гордостью подняли Флаг Казахстана. Именно это и есть настоящий патриотизм. Сила духа и воля к победе. Я с глубоким уважением отношусь к спортсменам, которые постоянно работают над собой и побеждают. Горжусь, что Восточный Казахстан стал трамплином для дальнейшего взлёта на международных соревнованиях. Поздравляю Юлию Галышеву, Павла Колмакова, Дмитрия Рейхерда и, конечно, нашу юную спортсменку – гордость региона – Анастасию Городко. Она ещё только в начале своей карьеры, но я уверен, что впереди у неё будет очень много побед и свершений. Вчера наши спорт-смены ещё раз доказали всему миру, что мы – достойные соперники и нашим ребятам по плечу любые склоны. Эти медали – гордость и радость всей страны. Поздравляю!»

Напомним, это крупнейшее спортивное событие не только для культурной столицы Казахстана, но и в планетарном масштабе, стало успешным для могулистов из нашего региона, которые завоевали награды. В первую очередь – «серебро» лидера национальной сборной республики Юлии Галышевой. Обладательница «бронзы» Зимних Олимпийских игр 2018 года, чемпионка мира 2019 года в могуле, призёр чемпионатов мира и этапов Кубка мира особо отметила, что посвятила своё достижение Казахстану.

«Рудный Алтай» не раз сообщал про успехи этой выдающейся спортсменки, которая многократно поднималась на пьедестал почёта на соревнованиях самого высокого класса под звучание Государственного Гимна Республики Казахстан.

– Для меня было волнительно выступать дома, где к стартам приковано внимание жителей всей страны, – отметила Юлия Галышева. – Было много новых молодых спортсменов, а также профи из Европы и Америки, знакомых мне по участию в этапах Кубка мира. Соперничество было достойным. Трасса не из лёгких, у некоторых участников случались падения. Погодные условия сильно влияют на результат в этом виде спорта, и это усложняло прохождение дистанции. К примеру, когда я вышла после перерыва с проката, опустился сильный туман. Из-за плохой видимости было страшно. Однако во время этих ответственных стартов близкие люди и все казахстанцы меня поддерживали, и это очень вдохновляло. У меня уже есть комплект из «золота», «серебра» и «бронзы», и я рада, что он снова стал «собираться», причём с серебряной медали.

Отметим, нашу соотечественницу опередила её старая соперница – француженка Перрине Лафон, замкнула тройку лидеров россиянка Анастасия Смирнова.

Без всякой спортивной ревности, фаворитка нашей сборной искренне рада успехам своих коллег-земляков по команде. Завоёванной в упорной борьбе «бронзе» Павла Колмакова, неожиданному третьему месту восходящей звёздочки фристайла 15-летней Анастасии Городко, которая впервые дебютировала на взрослых стартах в прошлом году. Выступлению победителя этапов Кубка мира, участника шести чемпионатов мира и четырёх Олимпиад Дмитрия Рейхерда, который в этот раз смог войти в пятёрку сильнейших среди мужчин чемпионата. Всё это – общая победа Казахстана.

К слову, наставник ребят, главный тренер сборной Казахстана Елена Круглыхина в одном из интервью подчеркнула, что безоговорочно ждала медалей от своих подопечных и что это хороший задел на Зимние Олимпийские игры.

– Несмотря на то, что соревнования проходили в Казахстане, дома, где, как известно, и стены помогают, наши спортсмены выложились на все сто процентов, сделали что-то невозможное, – подчеркнула завуч ВК школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта Сания Егенбаева. – Это результат титанического труда воспитанников и их тренеров. Несомненно, большую поддержку оказали болельщики, поклонники фристайла, которые, правда, наблюдали за ходом соревнований на экранах и в прямом эфире, в связи с действующими противоэпидемическими мерами.

Благодаря высоким спортивным достижениям выдающихся спортсменов и их тренеров наш ещё молодой Казахстан, отмечающий в этом году 30-летие своей Независимости, уверенно смотрит в будущее…

Ева Ким

Фото Сали Сабирова, пресс-служба НОК РК