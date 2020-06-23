Поступило предложение

Придать статус социального работника родителю или опекуну, ухаживающему за ребенком или взрослым членом семьи с особыми потребностями, предложили в Восточном Казахстане.

С такой инициативой выступили участники заседания круглого стола, организованного областным комитетом КНПК. По их мнению, это позволит гражданам стать участниками накопительной пенсионной системы и обеспечить себе выплаты из накопительного пенсионного фонда помимо гарантированной государственной базовой пенсии.

– В отличие от обычных соцработников, родитель или опекун в таком статусе будет ухаживать только за членом своей семьи, но получать заработную плату как соцработник и осуществлять обязательные пенсионные отчисления, – отметил первый секретарь Восточно-Казахстанского обкома КНПК Шынгыс Байдаулетов. – Считаем, что нужно обратить внимание на это, чтобы граждане этой категории не оказались в трудной ситуации в пожилом возрасте.

Также проанализированы предпринимаемые меры по поддержке малого и среднего бизнеса после отмены карантина. Озвучены варианты оказания помощи предпринимателям: внесение изменений в систему аренды, увеличение срока действия кредитов для бизнесменов или альтернативные варианты кредитования, другие варианты поддержки.

Все предложения представители Восточно-Казахстанского обкома КНПК сформулируют и передадут на рассмотрение в вышестоящие органы.

Дамир Омаров