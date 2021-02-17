Постковидный синдром сохраняется у 20% переболевших КВИ

У 20% переболевших COVID-19 длительное время сохраняются симптомы заболевания. Точных данных нет, но, исходя из опыта, от трёх месяцев и дольше. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказала профессор кафедры внутренних болезней НИИ кардиологии и внутренних болезней, д.м.н. По словам Сауле Касеновой, всё зависит от тяжести протекания инфекции.

«У нас нет точных данных, но мы знаем, что разные проявления после перенесённого COVID-19 сохраняются от трёх месяцев, у тяжело переболевших могут сохраняться до двух лет. Среди самых распространённых осложнений и признаков перенесённого коронавируса являются устойчивый кашель, пациенты говорят о длительном, сухом кашле. Следующий признак — это одышка, слабость настолько выражена, что человек не может выполнять обычные свои функции, которые раньше легко и быстро справлялся, у кого-то проявление КВИ сопровождается головной болью, головокружением, у кого-то появляются боли в сердце или груди. Есть люди, которые отмечают нарушения сна, или же какие-то сновидения появляются, снижение памяти. КВИ, к сожалению, даёт такие остаточные явления, надо о них знать. Есть разные способы реабилитации и восстановления после инфекции. Уже год эта инфекция существует, и мы накапливаем опыт. Эти проявления постковидных осложнений поддаются лечению. Но надо этим заниматься», — заверила врач.

Основываясь на рекомендациях ВОЗ, Сауле Касенова посоветовала всем, перенёсшим КВИ постоянно находиться на связи со своими лечащими врачами.