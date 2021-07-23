Постигая законы границы

В подразделениях Пограничной службы продолжается вовлечение в службу новобранцев после обучения в учебных центрах. От того, насколько качественно и быстро молодые бойцы вникнут в основные нюансы, зависит сохранность границ, ведь именно им предстоит стоять на страже рубежей Отчизны.

Несомненно, новобранцев ждёт сложная, беспокойная, но весьма интересная и очень важная служба на границе. Опыт и уверенность появятся не сразу. Но если есть стремление к добросовестному исполнению обязанностей, вера в свои силы и поддержка сослуживцев, то у бойцов всё обязательно получится.

О том, как солдаты постигают законы границы, рассказал начальник пограничного отделения имени Р. Батырханова Пограничного управления по Курчумскому району капитан Ильзат Исхакбаев.

– Все мероприятия с участием солдат проводятся в соответствии с руководящими документами. На практике они познают секреты пограничной службы, а ещё учатся жить одной дружной семьёй. Считаю, что прежде всего нужно воспитывать чувство коллективизма, дружбы, сплочённости, – говорит Ильзат Исхакбаев. – По прибытии бойцов в подразделение провели с ними вечер знакомства. Ребята рассказали о себе, родном крае, откуда были призваны на службу.

Начальник отделения коротко рассказал бойцам историю пограничного отделения и особенности охраняемого участка. После этого солдатам присвоили личные номера и вручили автоматы. Теперь они приступят к своей прямой обязанности – защите и охране государственной границы. Молодым солдатам предстоит многому научиться.

На границе бойцы не только получают практические навыки, но и развивают в себе такие качества, как целеустремлённость, самостоятельность, решительность. Особое внимание уделяется навыкам применения оружия.

Бойцов ознакомили с участком границы и распорядком дня, на боевом расчёте довели службу в пограничном наряде. А именно: время и место несения службы каждого военнослужащего, вид пограничного наряда, пропуск и отзыв на предстоящие сутки.

Своими впечатлениями о первом выходе на охрану государственной границы поделился рядовой срочной службы Расул Тапай.

По словам новобранца, впервые пройдя десятки километров по крайним рубежам страны, он удивился тишине на границе. Поразила его и живописная природа горного участка.

– Нести службу на именной заставе – это, конечно же, большая честь. Каждый из солдат знаком с её историей и осознаёт всю ответственность – быть достойным имени героя, – признался рядовой Расул Тапай. – Ещё я убедился в том, что здесь, на краю страны, особая атмосфера и прибыли мы сюда не прохлаждаться.

Ания Есмухамет

Фото Анар Карменовой

Курчумский район