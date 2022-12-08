Поставлены приоритетные задачи

Вчера Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева на должность акима Восточно-Казахстанской области назначен Даниал Ахметов.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и Руководитель Администрации Президента РК Мурат Нуртлеу приняли участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней.

Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо Главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона – Ахметова Даниала Кенжетаевича и Курмамбаева Рената Тлеухановича.

В результате открытого голосования из 117 депутатов 94 отдали голос за Даниала Ахметова, 23 депутата проголосовали за кандидатуру Рената Курмамбаева.

На встрече с активом области Премьер-Министр отметил, что за период работы Даниала Ахметова в регионе реализованы крупные промышленные и сельскохозяйственные проекты. Построены важные объекты социального назначения. В целом, Восточно-Казахстанская область на сегодня имеет положительную динамику практически по всем ключевым экономическим показателям.

В числе приоритетных задач Алихан Смаилов обозначил реализацию системных мер по дальнейшему развитию региона, в том числе в рамках Плана мероприятий по исполнению предвыборной программы Президента РК.

– В данном документе предусмотрены кардинальные изменения в экономике, социальной сфере и региональной политике, направленные на повышение уровня жизни и благосостояния населения, – отметил Премьер-Министр.

Так, по его словам, в ближайшие годы в рамках нацпроектов планируется открыть 10 новых школ на 4,2 тыс. ученических мест, 36 объектов первичной медико-санитарной помощи и модернизировать районную больницу. Кроме того, будут приняты меры по развитию аграрного сектора, предпринимательства в сельских населённых пунктах и повышению качества жизни на селе в целом.

Вместе с тем Алихан Смаилов акцентировал внимание на необходимости обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона, активизировать модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры, реализацию шагов по развитию металлургии и машиностроения, а также улучшение экологической обстановки.

Отметим, что за период работы Даниала Ахметова в регионе реализованы крупные промышленные и сельскохозяйственные проекты. Ведётся строительство десятка объектов социального назначения: школы, больницы, спортивные центры, в том числе ЦМиР, Центр гематологии.

Депутаты области в свою очередь выразили уверенность, что Восточный Казахстан будет продолжать своё стабильное развитие.

– За восемь лет было сделано уже много. Это оборудование школ новейшими предметными классами, расширение инфраструктуры и строительство дорог, развитие туризма, здравоохранения. Не всё ещё сделано, но впереди ждёт работа. Для такой должности нужно глубокое знание предмета, не просто политическая воля и административный талант. А Даниал Кенжетаевич знает и проблемы региона, и его возможности. Поэтому, я считаю, это для нас лучший вариант, чтобы выйти на новый уровень. У нашего региона большой потенциал, – сказала депутат Усть-Каменогорского городского маслихата Зоя Новолодская.

Поддержали переназначение Даниала Ахметова на пост главы региона и педагоги Восточного Казахстана. За время руководства Даниалом Ахметовым ситуация в сфере образования ВКО поменялась кардинально, считают преподаватели. Причём это касается и дошкольного, и среднего, и профессионально-технического, и высшего образования. Так, к примеру, именно в Восточном Казахстане были впервые в стране открыты Центры компетенций, создавшие устойчивую связь между крупными предприятиями региона и колледжами, которые, собственно, и готовят специалистов для промышленных гигантов. Сегодня их уже 10. Безусловно, педагоги отмечают и то, что в каждой школе внедряются современные технологии и методики преподавания. Нет ни одного среднеобразовательного учреждения, в котором не работал бы класс робототехники, познавать основы IT ребята начинают со школьной скамьи.

За последние пять лет значительно увеличилось число образовательных грантов в вузах, в этом году их было выделено 450, это самый высокий показатель по стране. Соответственно снизился отток наших абитуриентов в зарубежные университеты, и это неудивительно. Выпускники региональных вузов с лёгкостью находят работу в любом регионе республики и за её пределами.

Особое внимание уделяется молодым педагогам – для них строят жильё, в сельской местности учителя получают подъёмные, возрастает заработная плата. В свою очередь сами учителя постоянно повышают квалификацию, а их воспитанники занимают призовые места на интеллектуальных соревнованиях областного, республиканского и международного уровня. В сёлах больше не строятся школы «на вырост», помещения не простаивают, а подрядчики не могут искусственно завышать стоимость строительства, поскольку разработаны типовые проекты образовательных учреждений на 50, 100, 300, 600 и 1000 мест, и они соответствуют всем современным стандартам. Работа над повышением качества знаний, которые получают наши дети, ведётся в регионе на постоянной основе. Её результаты заметны уже сейчас, уверены педагоги.

Насима Халелова