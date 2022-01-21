ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 17 января 2022 года №1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области
от 17 января 2022 года №1
№ 1-2
21 января 2022 года город Усть-Каменогорск
Я, главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области Турдиев К.А., рассмотрев документы:
Решение Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 12 января 2022 года; от 19 января 2022 года;
Постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 13 января 2022 года №1 «О внедрении проекта «Ashyq»;
Правила осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечень инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин, утвержденные приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-293/2020;
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии), менингококковой инфекции, коронавирусной инфекции COVID-19, ветряной оспе и скарлатине», утвержденные приказом и.о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2021 года № ҚР ДСМ – 47;
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции», утверждённые приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июля 2020 года № ҚР ДСМ-78/2020;
оперативные сведения о санитарно-эпидемиологической ситуации в Восточно-Казахстанской области, областях Республики Казахстан и сопредельных государствах по заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванной коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома2 (SARS-CoV-2) (далее — CОVІD-19), установил:
На основе расчётных критериев области, процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров (ПЗК) для лечения больных COVID-19 – 12,2%, значение репродуктивности инфекции (R) – 2,374.
В целях предупреждения завоза и распространения «дельта» («индийского» В.1.617.2) «альфа» («британского» В.1.1.7), «бетта» («южно-африканского» В.1.351), «гамма» («бразильского» Р.1), «каппа» («индийского» В.1.617.1), «йота» («нью-йоркского»), «ета» («нигерийского»), «омикрон» («южно-африканского» В.1.1.529), «находящиеся под наблюдением варианты» (В.1.640.1 и В.1.640.2) и иных штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Восточно-Казахстанской области, на основании подпунктов 4) и 7) пункта 1, подпункта 3) пункта 2 статьи 38, статей 102, 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения», ПОСТАНОВЛЯЮ:
- В постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 17 января 2022 года №1 «О мерах по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 среди населения Восточно-Казахстанской области», внести следующие изменения:
1) В пункте 9 подпункт 3 исключить.
2) В приложении 1 к постановлению пункт 29 изложить в следующей редакции:
|29
|Средние учебные заведения, в том числе со статусом лицея
|Работают согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 августа 2021 года №36 «О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования в 2021-2022 учебном году».
При этом, обеспечить соблюдение следующего режима обучения:
все школы – в дистанционном формате обучения, за исключением 9, 11-х классов;
9-11 классы, которые завершили полный курс вакцинации – в штатном формате. Организация питания школьников 9, 11 классов с соблюдением требований карантинных ограничений.
При регистрации 1 случая заболевания COVID-19 в классе – класс подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней.
3) В приложении 2 к постановлению пункты 1, 8, 9, 10 в «красной зоне» изложить в следующей редакции:
|№ п/п
|Объекты/отрасли
****
|Красная зона*****
|1.
|Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни *
|при заполняемости до 50%, не более 100 мест, при наличии «зеленого» безопасного статуса
|Объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков
|+
(круглосуточно)
|Летние площадки
|+
|Банкетные залы ** (проведение поминок)
|✔
при заполняемости до 50%, не более 100 мест, при наличии «зеленого» безопасного статуса
|Банкетные залы ** (обслуживание по типу ресторанов и кафе)
|✔
при заполняемости до 50%, не более до 100 мест, при наличии «зеленого» безопасного статуса
|8.
|Бильярдные
|✔
при заполняемости не более 50%
|9
|Компьютерные клубы, включая PlayStation клубы
|✔
при заполняемости не более 50%,
допускаются только лица старше 18 лет
|10.
|Боулинг
|✔
при заполняемости не более 50%
4) В приложении 3 к постановлению пункты 1, 7, 9, 11, 14 в «красной зоне» изложить в следующей редакции:
| № п/п
|Объекты/отрасли
**
|Красная зона*****
|1.
|Проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи)
|✔
при заполняемости до 50%, не более 100 мест, при наличии «зеленого» безопасного статуса
|7.
|Религиозные объекты (проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях)
|✔
Разрешено проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) при заполняемости не более 50%
|9.
|Ночные клубы
|✔
при заполняемости до 50%, не более 70 мест, при наличии «зеленого» безопасного статуса
|11.
|Компьютерные клубы, включая PlayStation клубы
|✔
при заполняемости не более 50%,
допускаются только лица старше 18 лет
|14.
|Караоке
|✔
при заполняемости не более 50%, но не более 50 мест, при наличии «зеленого» безопасного статуса
- Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности.
- Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств, население проинформировать на официальных веб-ресурсах, СМИ, социальных сетях и посредством иных информационных ресурсов.
- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
- Настоящее постановление вступает в силу с 22 января 2022 года и действует до его официальной отмены.
Главный государственный
санитарный врач
Восточно-Казахстанской области К. Турдиев