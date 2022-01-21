ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области

от 17 января 2022 года №1

№ 1-2

21 января 2022 года город Усть-Каменогорск

Я, главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области Турдиев К.А., рассмотрев документы:

Решение Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 12 января 2022 года; от 19 января 2022 года;

Постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 13 января 2022 года №1 «О внедрении проекта «Ashyq»;

Правила осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечень инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин, утвержденные приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-293/2020;

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии), менингококковой инфекции, коронавирусной инфекции COVID-19, ветряной оспе и скарлатине», утвержденные приказом и.о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2021 года № ҚР ДСМ – 47;

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции», утверждённые приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июля 2020 года № ҚР ДСМ-78/2020;

оперативные сведения о санитарно-эпидемиологической ситуации в Восточно-Казахстанской области, областях Республики Казахстан и сопредельных государствах по заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванной коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома2 (SARS-CoV-2) (далее — CОVІD-19), установил:

На основе расчётных критериев области, процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров (ПЗК) для лечения больных COVID-19 – 12,2%, значение репродуктивности инфекции (R) – 2,374.

В целях предупреждения завоза и распространения «дельта» («индийского» В.1.617.2) «альфа» («британского» В.1.1.7), «бетта» («южно-африканского» В.1.351), «гамма» («бразильского» Р.1), «каппа» («индийского» В.1.617.1), «йота» («нью-йоркского»), «ета» («нигерийского»), «омикрон» («южно-африканского» В.1.1.529), «находящиеся под наблюдением варианты» (В.1.640.1 и В.1.640.2) и иных штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Восточно-Казахстанской области, на основании подпунктов 4) и 7) пункта 1, подпункта 3) пункта 2 статьи 38, статей 102, 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 17 января 2022 года №1 «О мерах по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 среди населения Восточно-Казахстанской области», внести следующие изменения:

1) В пункте 9 подпункт 3 исключить.

2) В приложении 1 к постановлению пункт 29 изложить в следующей редакции:

29 Средние учебные заведения, в том числе со статусом лицея Работают согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 августа 2021 года №36 «О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования в 2021-2022 учебном году». При этом, обеспечить соблюдение следующего режима обучения: все школы – в дистанционном формате обучения, за исключением 9, 11-х классов; 9-11 классы, которые завершили полный курс вакцинации – в штатном формате. Организация питания школьников 9, 11 классов с соблюдением требований карантинных ограничений. При регистрации 1 случая заболевания COVID-19 в классе – класс подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней.

3) В приложении 2 к постановлению пункты 1, 8, 9, 10 в «красной зоне» изложить в следующей редакции:

№ п/п Объекты/отрасли **** Красная зона***** 1. Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни * при заполняемости до 50%, не более 100 мест, при наличии «зеленого» безопасного статуса Объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков + (круглосуточно) Летние площадки + Банкетные залы ** (проведение поминок) ✔ при заполняемости до 50%, не более 100 мест, при наличии «зеленого» безопасного статуса Банкетные залы ** (обслуживание по типу ресторанов и кафе) ✔ при заполняемости до 50%, не более до 100 мест, при наличии «зеленого» безопасного статуса 8. Бильярдные ✔ при заполняемости не более 50% 9 Компьютерные клубы, включая PlayStation клубы ✔ при заполняемости не более 50%, допускаются только лица старше 18 лет 10. Боулинг ✔ при заполняемости не более 50%

4) В приложении 3 к постановлению пункты 1, 7, 9, 11, 14 в «красной зоне» изложить в следующей редакции:

№ п/п Объекты/отрасли ** Красная зона***** 1. Проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) ✔ при заполняемости до 50%, не более 100 мест, при наличии «зеленого» безопасного статуса 7. Религиозные объекты (проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях) ✔ Разрешено проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) при заполняемости не более 50% 9. Ночные клубы ✔ при заполняемости до 50%, не более 70 мест, при наличии «зеленого» безопасного статуса 11. Компьютерные клубы, включая PlayStation клубы ✔ при заполняемости не более 50%, допускаются только лица старше 18 лет 14. Караоке ✔ при заполняемости не более 50%, но не более 50 мест, при наличии «зеленого» безопасного статуса

Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств, население проинформировать на официальных веб-ресурсах, СМИ, социальных сетях и посредством иных информационных ресурсов. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу с 22 января 2022 года и действует до его официальной отмены.

Главный государственный

санитарный врач

Восточно-Казахстанской области К. Турдиев