ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление и.о. Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области

от 21 февраля 2022 года №2

5 марта 2022 года № 2-1 город Усть-Каменогорск

Я, Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области Турдиев К.А., рассмотрев документы:

Правила осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечень инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-293/2020;

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии), менингококковой инфекции, коронавирусной инфекции COVID-19, ветряной оспе и скарлатине», утвержденные приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2021 года № ҚР ДСМ – 47;

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции», утверждённые приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июля 2020 года № ҚР ДСМ-78/2020;

оперативные сведения о санитарно-эпидемиологической ситуации в Восточно-Казахстанской области, областях Республики Казахстан и сопредельных государствах по заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванной коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома‑2 (SARS-CoV-2) (далее — CОVІD-19), установил:

На основе расчётных критериев области, процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров (ПЗК) для лечения больных COVID-19 – 6,2 %, значение репродуктивности инфекции (R) – 0,624.

В целях предупреждения завоза и распространения «дельта» («индийского» В.1.617.2) «альфа» («британского» В.1.1.7), «бетта» («южно-африканского» В.1.351), «гамма» («бразильского» Р.1), «каппа» («индийского» В.1.617.1), «йота» («нью-йоркского»), «ета» («нигерийского»), «омикрон» («южно-африканского» В.1.1.529), «находящиеся под наблюдением варианты» (В.1.640.1 и В.1.640.2) и иных штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Восточно-Казахстанской области, на основании подпунктов 4) и 7) пункта 1, подпункта 3) пункта 2 статьи 38, статей 102, 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление и.о. Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 21 февраля 2022 года №2 «О мерах по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 среди населения Восточно-Казахстанской области», внести следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 8 по 21 марта 2022 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области».

Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств, население проинформировать на официальных веб-ресурсах, СМИ, социальных сетях и посредством иных информационных ресурсов. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу с 8 марта 2022 года и действует до его официальной отмены.

Главный государственный санитарный врач

Восточно-Казахстанской области К. Турдиев