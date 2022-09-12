Посредник дружбы и согласия

В селе Калбатау Жарминского района чествовали победителей фестиваля «Тіл тұтастығы – Ел тұтастығы».

Организаторами фестиваля выступили районный отдел культуры и развития физической культуры и спорта и Молодёжный ресурсный центр.

На открытии праздничного мероприятия руководитель отдела развития языков, физической культуры и спорта Маржан Асанова отметила, что знание своего языка сохраняет культуру, традиции. Благодаря этому все граждане нашей страны живут в единстве и согласии.

Она также вручила благодарственные письма жарминцам, которые активно пропагандируют государственный язык.

В конкурсе, проводимом в рамках фестиваля, приняли участие 12 команд, его участники соревновались в знании пословиц и поговорок разных народов, проживающих на территории Казахстана.

По итогам конкурса первое место заняли команды Капанбулакского сельского округа и посёлка Ауэзов, второе – города Шар и посёлка Жангизтобе, третье место разделили команда из сёл Белтерек, Аршалы и посёлка Жарма.

Праздничным обрамлением фестиваля стали концертные номера, представленные артистами из сельских округов. Вниманию публики была также представлена книжная выставка, посвящённая 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова.

Аида Жумекенова

Жарминский район