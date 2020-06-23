Посол страны детства

Стартовал областной интернет-конкурс «Балалық шағымыздың елшісі. Посол державы детства».

Мероприятие, организованное Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотекой (ВКОДЮБ), посвящено 125-летию казахского писателя Сапаргали Бегалина.

Сапаргали Искаковича считают одним из основоположников казахской советской детской литературы. Он не мог не писать про детей. Ведь где бы он ни находился и чем бы ни занимался, их всегда можно было увидеть рядом. Сапаргали Бегалин нередко становился свидетелем трудного детства аульных ребятишек. Желание рассказать о них, их тяжелой судьбе и лишениях привело его в литературу.

Его первая книга – поэма для детей «Месть орла» – написана по сюжету казахской легенды. Она воспевает всепобеждающую силу человеческого разума. Самой значимой из первых произведений автора, написанных для детей, считается повесть «Сатжан». Её перевели на русский язык, а вскоре она вышла отдельной книгой.

Также писательское творчество Сапаргали Бегалина включает такие замечательные повести и рассказы, как «Приключения Коксегена», «Молодой охотник», «Встреча с медведем», «Девушка-табунщик», «Ёж Есена», «Крылатый казах», «Жамбыл» и другие.

Казахский поэт и переводчик, литературовед, детский писатель Музафар Алимбаев назвал Сапаргали Бегалина «послом державы детства», выпустив о нем книгу.

– Мы хотим познакомить восточноказахстанцев с богатым литературным наследием нашего земляка, поэта и писателя Сапаргали Бегалина, – рассказала руководитель центра обслуживания читателей ВКОДЮБ Александра Демина. – Кроме того, это позволит заложить определенные основы в воспитание художественного вкуса у подрастающего поколения.

Участие в конкурсе смогут принять все желающие от 7 до 18 лет. Обязательным условием является то, что конкурсанты должны быть подписаны на страницы библиотеки в социальных сетях.

Отметим, что областной интернет-конкурс пройдет по четырем номинациям: «Иллюстрация», «Конкурс видеороликов», «Конкурс эссе» и «Исследовательская работа».

Работы с пометкой «Балалық шағымыздың елшісі. Посол державы детства» будут приниматься до 31 августа 2020 года на электронную почту: demina_1969@mail.ru, Erke_md@mail.ru.

С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки.

Татьяна Кравченко