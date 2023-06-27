С первого июля текущего года в Казахстане на 14,5 процента повысятся размеры государственных социальных пособий для отдельных категорий граждан, а также выплаты по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца из Государственного фонда социального страхования.

В Министерстве труда и социальной защиты РК сообщили, что увеличение пособий произойдёт в рамках нового Социального кодекса. Причём, автоматически, так что получателям не нужно обращаться в государственные органы.

Если же говорить более конкретно, то по данным Минтруда, повышение на 14,5 процента предусмотрено для следующих видов государственных пособий:

– по инвалидности;

– по случаю потери кормильца;

– специальных социальных пособий;

– специальных государственных пособий (далее – СГП) лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности;

– СГП детям с инвалидностью до семи лет, проживающим в г. Байконыр и получающим пенсию по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– СГП жертвам политических репрессий или лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами;

– СГП лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.

Таким образом, за год вышеуказанные пособия увеличатся на 23 процента, на эти цели из бюджета будет выделено более 37 миллиардов тенге.

Кроме того, предусмотрено аналогичное повышение пособий тем, кто осуществляет уход за лицом с инвалидностью первой группы, матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребёнка с инвалидностью (детей с инвалидностью).

По нормам нового Социального кодекса РК будет произведена дифференциация размера пособия, выплачиваемого женщинам, награждённым подвеской «Алтын алқа» или ранее получившим звание «Мать-героиня», награждённым орденами «Материнская слава» I и II степеней.

Также с 1 июля повысят размеры соцвыплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца.

Мария Симонова