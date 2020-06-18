Последствия устранят

В Аягозском районе объявлено чрезвычайное положение из-за последствий сильного урагана.

Вечером 16 июня на район обрушился сильный порывистый ветер скоростью до 28 м/с. В результате пострадали 72 жилых и 19 многоэтажных домов, а также восемь административных зданий.

Из-за падения деревьев произошел обрыв линий электропередачи. По информации пресс-службы АО «ВК РЭК», без электричества остались 9132 абонента. К 00:35 17 июня электроснабжение восстановили у 8234 абонентов. В настоящее время идет поэтапное подключение. Оперативно-ремонтным персоналом АО «ВК РЭК» ведутся работы по выявлению причин отключения и их устранению. Сформировано восемь аварийно-восстановительных бригад, задействовано восемь единиц спецтехники, три единицы бригадных автомашин.

Кроме того, в городскую больницу обратились семь человек с травмами различной степени тяжести. Их состояние стабильное, один пациент находится в стационаре.

На своей странице в социальных сетях аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил, что 17 июня в районе объявлено чрезвычайное положение.

– Выехала специальная комиссия во главе с моим заместителем Бакытжаном Байахметовым. На месте работают все коммунальные и аварийные службы. Поручаю в течение недели выполнить все восстановительные работы, – написал Даниал Ахметов.

Также глава региона добавил, что необходимый объем средств будет выделен незамедлительно.

Ания Есмухамет

Аягозский район