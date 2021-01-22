Последовательная модернизация

Продолжение реформ в социально-экономической и политической сферах, демократизация, развитие казахстанских партий, повышение уровня образования и конкурентоспособности человеческого капитала – таких перемен, по мнению экспертов, следует ждать от реализации пакета Президентских инициатив, озвученных на совместном заседании палат Парламента 15 января.

Эти инициативы – третий из последовательно дополняющих друг друга модернизационных пакетов Главы государства. Первый был представлен в конце 2019 года и уже реализован в виде законодательных поправок. Одна из них – введение 30-процентной квоты в избирательных партийных списках для женщин и молодёжи – уже оказала прямое влияние на новый состав Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней.

Помимо этого, в результате первого комплекса реформ внедрён институт парламентской оппозиции, снижено пороговое число подписей для регистрации политической партии. Тогда же декриминализирована, то есть переведена из Уголовного кодекса в Административный, статья 130 (клевета), гуманизирована статья 174 УК РК (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни).

Одной из самых резонансных стала реформа законодательства о мирных собраниях, в результате которой принят новый закон о митингах, значительно расширивший возможности реализации гражданами права на выражение своего мнения через мирные собрания, митинги, шествия и пикеты.

Предстоящие прямые выборы сельских акимов, о которых Касым-Жомарт Токаев говорил на совместном заседании палат Парламента 15 января, оказались одной из центральных тем при запуске второго пакета президентских реформ. В сентябре 2020 года Глава государства объявил о продолжении преобразований и анонсировал переход к выборности акимов, вначале – на уровне сельских округов и населённых пунктов.

Этот пакет реформ также предусматривал совершенствование системы общественного контроля за освоением бюджетных средств и реализацией государственных программ и проектов. Одним из знаковых предложений стало внедрение института онлайн-петиций с размещением их на единой интернет-платформе. В тот же комплекс преобразований вошли меры по совершенствованию законодательства в части защиты детей от кибербуллинга, борьбы с пытками и торговлей людьми…

Третий пакет президентских реформ в большей мере нацелен на трансформацию политической системы. В частности, как отметил Глава государства, в целях развития многопартийности будет снижен порог для прохождения в Мажилис политических партий с 7% до 5%. Как отмечают политологи, снижение проходного барьера станет дополнительной возможностью для включения в политическую активность так называемых «малых партий», не имеющих пока большой массы сторонников.

Такие партии – либо относительно молодые политические объединения, и у них немало прогрессивных идей, к которым следует прислушаться, либо партии с многолетним опытом, но они представляют интересы только определённых групп, поэтому не получают поддержки широких кругов общественности.

Ещё одна важная инициатива – включение в избирательные бюллетени графы «против всех».

– Это – последний пункт в избирательных бюллетенях для голосования на выборах, который позволяет принять участие в голосовании, не отдавая своего голоса ни за одного из кандидатов, – пояснила, выступая в СМИ, главный эксперт отдела социологических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Дарина Даненова. – В ряде других стран в бюллетенях есть такая графа, и она не имеет выраженной протестной окраски. Например, в англоязычных странах встречается пункт «none of the above» – «никто из указанных».

Таким образом, избиратели получат возможность выразить альтернативное мнение в ходе голосования, не прибегая к акциям протеста и бойкотированию. А партии смогут объективно оценить, какая часть населения остаётся не вовлечённой в их деятельность и не поддерживает ни одну из платформ. Также для политобъединений это будет стимулом к проведению более креативных предвыборных кампаний и активной работе в межэлекторальный период.

Помимо реформ в политической сфере отдельный блок президентских реформ посвящён развитию человеческого капитала.

– По индексу человеческого капитала Казахстан демонстрирует позитивные результаты, наша страна занимает 55-е место в мире, – отметил, давая комментарии казахстанским СМИ, старший научный сотрудник отдела социально-экономических исследований КИСИ при Президенте РК Бекжан Садыков. – При реализации поставленных Президентом новых задач парламентариям следует сконцентрироваться на механизмах, направленных на повышение качества образования и грамотности населения, а также на улучшении состояния здоровья молодого поколения казахстанцев.

Его коллега Анна Альшанская, в свою очередь, обратила внимание на проблему разницы в качестве образования между городом и селом, центром и регионами.

– Пандемия коронавируса ещё более остро обозначила проблему неравенства во владении навыками и компетенциями, необходимыми для успешного функционирования в новых изменяющихся условиях, – отметила она, выступая в СМИ.

В частности, по словам эксперта, проблемой всё ещё остаётся недостаточная цифровая грамотность населения и неравный доступ к современным технологиям. Она привела данные международного исследования оценки компетенций взрослых (PIAAC), согласно которым менее 1% взрослого населения в Казахстане имеет самый высокий уровень навыков решения задач в высокотехнологичной среде.

Для сравнения: средний показатель стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭС) – около 5%. Кроме того, только 18% взрослых в возрасте от 25 до 34 лет в Казахстане достигают высоких показателей владения цифровыми навыками (в ОЭСР в среднем – 43%).

Проблему цифрового и образовательного неравенства Глава государства также поднимал в своём выступлении, давая поручение разработать специальный национальный проект. В нём, по словам Президента, должны быть предусмотрены меры по сокращению разрыва в качестве образования между различными социальными группами и регионами, новая политика по переобучению и постоянному совершенствованию навыков работников.

Помимо этого, Касым—Жомарт Токаев в новом пакете реформ затронул вопросы защиты прав человека и указал на необходимость принятия отдельного закона об омбудсмене (уполномоченном по правам человека).

Как отмечают эксперты, инициированные Президентом реформы являются логическим продолжением ранее проведённых преобразований. Реализация этого пакета создаст мощный импульс для дальнейшей демократизации политической системы Казахстана, развития многопартийности и повышения вовлечённости населения в политические процессы.

Адина Нурберген

«Казахстанская правда» №12 от 19 января 2021 года