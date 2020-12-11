Последний вираж 

Угонщику автомобиля грозит пожизненное лишение водительских прав.

Житель села Опытное поле, несмотря на лишение права управления транспортными средствами сроком на пять лет, в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля, который угнал со двора дома в пригороде Усть-Каменогорска.

Его задержали на улице Темиржолшылар сотрудники батальона патрульной полиции. Начато досудебное расследование по статье 346 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения» и по статье 200 Уголовного кодекса РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

– В настоящее время водитель задержан и водворён в изолятор временного содержания, – сообщил начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев. – Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Добавим, что за совершение этого уголовного правонарушения законом предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет и пожизненное лишение водительских прав.