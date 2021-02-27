Мнения

Посчастливилось жить в Казахстане… 

27.02.2021
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Лео Шик, член Ассамблеи народа Казахстана: 

– Дорогие жители нашего необъятного Казахстана, в этот прекрасный светлый день хочу поздравить вас с Днём благодарности. Я немало лет прожил на этом свете, и моя семья пережила тяготы переселения. Я благодарен святой земле Казахстана за её гостеприимство и доброту, которая согревала таких же, как и я, переселенцев в то непростое время. 

Оборачиваясь назад, я улыбаюсь, потому что мне посчастливилось познакомиться и узнать очень много достойных людей того времени, и самое главное и почётное – это знакомство с Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. 

Благодаря дальновидной политике Первого Президента РК Казахстан стал полиэтничным центром, в котором и по сей день царят уважение, мир и согласие между всеми этносами. Благодаря тому зерну, посаженному Нурсултаном Назарбаевым, его миролюбивой политике, которая учла потребности всех этносов, мы можем отмечать такие прекрасные праздники как Наурыз, Сабантуй, Пасха, СольнальТерендезПурим и другие. 

Уже 30 лет Казахстан является независимым, развитым государством со своими устоями, платформами казахстанского патриотизма, 30 лет взаимопонимания и обогащения культурным наследием, формирующим единую систему ценностей каждого казахстанца. 

Давайте сохраним это мирное небо для будущего поколения, эту землю, что стала домом для нас, и скажем спасибо всему казахскому народу за неравнодушие к чужому несчастью, за оказанную помощь, за жизнь под единым мирным шаныраком 

 

Александр Яковлев, председатель Восточно-Казахстанского областного общества славянской культуры: 

– Уважаемые земляки! Поздравляю вас с праздником, с Днём благодарности, который стал символом уважения всех казахстанцев. Миссия мероприятия очень благородная и актуальная во все времена, особенно значима в 30-летие Независимости нашего государства – это вспомнить исторические события, в которых формировался полиэтничный Казахстан, а также привить ценности старшего поколения молодёжи, учить толерантности, умению находить общий язык, уважать свое происхождение и любить Родину. 

Благодаря мудрой политике Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, благодаря нашему народу у каждого этноса есть прекрасная возможность развивать свою традиционную культуру. Именно из многообразия культур складывается уникальная сокровищница – кладовая достояния народа Казахстана. Я, как председатель славянского этнокультурного объединения, как работник этнографического музея, считаю, что народная культура объединяет людей, формирует важнейшие этнические идеалы, моральные принципы и нравственные установки, регулирует нормы социальных отношений. 

Представители разных этносов обязательно должны переплетаться, взаимодействовать, сосуществовать друг с другом. В эти праздничные дни мы выражаем слова благодарности друг другу и говорим спасибо родной земле, на которой довелось нам родиться. 

27.02.2021
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