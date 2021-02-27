Посчастливилось жить в Казахстане… 

Лео Шик, член Ассамблеи народа Казахстана:

– Дорогие жители нашего необъятного Казахстана, в этот прекрасный светлый день хочу поздравить вас с Днём благодарности. Я немало лет прожил на этом свете, и моя семья пережила тяготы переселения. Я благодарен святой земле Казахстана за её гостеприимство и доброту, которая согревала таких же, как и я, переселенцев в то непростое время.

Оборачиваясь назад, я улыбаюсь, потому что мне посчастливилось познакомиться и узнать очень много достойных людей того времени, и самое главное и почётное – это знакомство с Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.

Благодаря дальновидной политике Первого Президента РК Казахстан стал полиэтничным центром, в котором и по сей день царят уважение, мир и согласие между всеми этносами. Благодаря тому зерну, посаженному Нурсултаном Назарбаевым, его миролюбивой политике, которая учла потребности всех этносов, мы можем отмечать такие прекрасные праздники как Наурыз, Сабантуй, Пасха, Сольналь, Терендез, Пурим и другие.

Уже 30 лет Казахстан является независимым, развитым государством со своими устоями, платформами казахстанского патриотизма, 30 лет взаимопонимания и обогащения культурным наследием, формирующим единую систему ценностей каждого казахстанца.

Давайте сохраним это мирное небо для будущего поколения, эту землю, что стала домом для нас, и скажем спасибо всему казахскому народу за неравнодушие к чужому несчастью, за оказанную помощь, за жизнь под единым мирным шаныраком.

Александр Яковлев, председатель Восточно-Казахстанского областного общества славянской культуры:

– Уважаемые земляки! Поздравляю вас с праздником, с Днём благодарности, который стал символом уважения всех казахстанцев. Миссия мероприятия очень благородная и актуальная во все времена, особенно значима в 30-летие Независимости нашего государства – это вспомнить исторические события, в которых формировался полиэтничный Казахстан, а также привить ценности старшего поколения молодёжи, учить толерантности, умению находить общий язык, уважать свое происхождение и любить Родину.

Благодаря мудрой политике Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, благодаря нашему народу у каждого этноса есть прекрасная возможность развивать свою традиционную культуру. Именно из многообразия культур складывается уникальная сокровищница – кладовая достояния народа Казахстана. Я, как председатель славянского этнокультурного объединения, как работник этнографического музея, считаю, что народная культура объединяет людей, формирует важнейшие этнические идеалы, моральные принципы и нравственные установки, регулирует нормы социальных отношений.

Представители разных этносов обязательно должны переплетаться, взаимодействовать, сосуществовать друг с другом. В эти праздничные дни мы выражаем слова благодарности друг другу и говорим спасибо родной земле, на которой довелось нам родиться.