Порядок в танковых частях 

Штатные стрельбы танковых подразделений прошли в Усть-Каменогорском гарнизоне.

На учебном полигоне Усть-Каменогорского гарнизона завершились штатные стрельбы танковых подразделений.

Практические занятия прошли под руководством начальника гарнизона подполковника Аслана Китапбаева и личным контролем заместителя командующего войсками Регионального командования «Восток» по боевой подготовке полковника Талгата Сапарбаева.

В ходе учебных стрельб наводчики-операторы и командиры танков продемонстрировали своё мастерство в поражении различных мишеней из вооружения танка Т-72. При этом были особо отмечены ряд офицеров и сержантов, показавшие высокий уровень профессионального мастерства.

Начальник управления контроля и анализа боевой подготовки Департамента боевой подготовки Генерального штаба полковник Канат Казизов проверил отработку танкистами учебных задач и отметил, что все цели учений были достигнуты в полном объёме.

Следует сказать, что на учебном полигоне Усть-Каменогорского гарнизона на постоянной основе проводятся практические занятия с участием танковых подразделений различных регионов Казахстана. На объекте имеется вся необходимая для этого инфраструктура.

Ева Ким

Пресс-служба Усть-Каменогорского гарнизона