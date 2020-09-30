Порядок в танковых частях 

Учения

Штатные стрельбы танковых подразделений прошли в Усть-Каменогорском гарнизоне. Порядок в танковых частях 

На учебном полигоне Усть-Каменогорского гарнизона завершились штатные стрельбы танковых подразделений. 

Практические занятия прошли под руководством начальника гарнизона подполковника Аслана Китапбаева и личным контролем заместителя командующего войсками Регионального командования «Восток» по боевой подготовке полковника Талгата Сапарбаева. 

В ходе учебных стрельб наводчики-операторы и командиры танков продемонстрировали своё мастерство в поражении различных мишеней из вооружения танка Т-72. При этом были особо отмечены ряд офицеров и сержантов, показавшие высокий уровень профессионального мастерства. 

Начальник управления контроля и анализа боевой подготовки Департамента боевой подготовки Генерального штаба полковник Канат Казизов проверил отработку танкистами учебных задач и отметил, что все цели учений были достигнуты в полном объёме. 

Следует сказать, что на учебном полигоне Усть-Каменогорского гарнизона на постоянной основе проводятся практические занятия с участием танковых подразделений различных регионов Казахстана. На объекте имеется вся необходимая для этого инфраструктура. 

Ева Ким 

Пресс-служба Усть-Каменогорского гарнизона 

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