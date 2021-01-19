Порядок массовой вакцинации в РК

— С 1 февраля т.г. планируется начать вакцинацию против КВИ подлежащих групп населения. Вакцинация будет осуществляться поэтапно с учетом поступления вакцины, — сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой. — При этом, контингенты распределены следующим образом:

— I этап – подлежат медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, ОРИТ, ПМСП, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужбы – 100 000 человек — с 1 февраля 2021 года;

— II этап – педагоги общеобразовательных школ, ССУЗ, ВУЗ, медработники ведомственных медицинских служб — 150 тыс. чел. – с марта т.г.;

— III этап — педагоги школ-интернатов, ДДУ, студенты, лица с хроническими заболеваниями — 600 тыс. чел. — с апреля т.г.;

— IV этап — сотрудники службы МВД, МЧС, МО, КНБ, медицинские работники других стационаров, персонал ДДУ и лица с хроническими заболеваниями – 600 тыс. человек — с мая т.г.;

— V этап — контингент и персонал медико-социальных учреждений, сотрудники детских закрытых учреждений и лица с хроническими заболеваниями – 600 тыс. человек с июня т.г.;

— VI этап — оставшийся контингент из группы риска с июля по декабрь т.г. по 600 тыс. человек.

Таким образом, до конца года планируется вакцинировать до 6 млн. казахстанцев.

«В целях систематизированного учета разработан электронный паспорт вакцинации. Данные о проведении вакцинации будут вестись в электронном формате в централизованной информационной системе Министерства. Имеется возможность внесения информации вручную в мобильном приложении m-gov пациентом и медицинским работником в веб приложении. Система способна интегрироваться с глобальными информационными системами и позволит всем лицам получивших вакцинацию предоставлять информацию по месту требования и для свободного передвижения», — сообщил А.Цой.

Кроме того, рабочей группой по прогнозированию Министерства здравоохранения составлен прогноз развития эпидситуации до конца 2021 года, при сохранении действующих ограничительных мер, включая обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции и ожидаемой вакцинации. Вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта этого года. По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до 3 тысяч случаев в сутки, а максимальная занятость коечного фонда может достичь 24 тысячи коек. Тем не менее, введение жестких карантинных мер при данном сценарии не планируется.

При реалистичном и пессимистичном сценариях ежедневная регистрация может достигнуть до 6 и 9 тысяч случаев соответственно, а занятость коечного фонда составит до 45 тысяч коек, то есть не превысит 52 тысячи коек, которые доступны для больных КВИ, но приведут к необходимости введения жестких карантинных мер во избежание перегрузки системы здравоохранения и обеспечения качественного медицинского обслуживания.

«Вакцинация 2 миллионов человек на первом этапе окажет положительное влияние на развитие эпидемии, которое, будет ограничено временем необходимым на выработку иммунитета после вакцинации невозможностью одномоментной вакцинации большого количества населения.

По нашим расчетам, вакцинация 2 миллионов человек уменьшит количество зарегистрированных случаев на 40 тысяч. Соответственно, чем больше охват вакцинацией, тем меньше заболеваемость и смертность от КВИ и выше вероятность возврата к жизни без ограничительных мер и локдаунов. На этом этапе развития пандемии весь мир осознал, что единственная альтернатива самоизоляции и карантину – это вакцинация», — подчеркнул А.Цой.