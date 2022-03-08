Портрет современной женщины

Быть женщиной – особое искусство, считает Мадениет Ахметова. А быть успешной женщиной – значит вдохновлять других на успех.

Сегодня обычным делом для любой женщины стало построение карьеры, достижение высот. Представительницы прекрасной половины человечества привносят в жизнь нашего общества новые черты и изменения.

Мадениет Ахметова более 30 лет отдала служению школе и детям, 12 лет – работе на государственной службе. Выйдя на заслуженный отдых, она продолжает активно заниматься общественной деятельностью.

– Моё главное предназначение – быть учителем, – говорит она. – Выбрав педагогическую профессию и посвятив ей себя без остатка, я ни разу не пожалела об этом.

Её педагогическая биография – это непрерывное совершенствование, постоянная учёба, постижение педагогического мастерства.

Мадениет Медеухановна, уроженка Жарминского района, прошла долгий путь от учителя начальных классов до руководителя областных организаций.

Выпускница Казахского педагогического института имени Абая свою трудовую деятельность начала в 1977 году, придя учителем в родную школу села Михайловка (ныне – Кызыл-

агаш).

Работала секретарём школьной комсомольской организации СПТУ-21 города Чарска (ныне – Шар). Затем была назначена заместителем директора Михайловской средней школы, позже – её директором.

Как человека творческого и талантливого, Мадениет Ахметову всегда отличало стремление уйти в преподавательской деятельности от обыденности и однообразия. Она виртуозно владела словом, ярко и зажигательно вела уроки, ученики всегда с нетерпением ждали их, учились рассуждать, высказывать своё мнение – учитель это всегда ценил.

У Мадениет Медеухановны, по словам её коллег, с лёгкостью получалось всё, будь то уроки, подготовка к конкурсу или смотр художественной самодеятельности. Всё успевала делать, без суеты, в каждое дело вносила «изюминку», вселяя в коллег уверенность в успех.

Новая глава в жизни Мадениет Ахметовой началась в 2005 году, когда ей предложили возглавить отдел образования сначала Жарминского, потом Кокпектинского района.

Какое-то время она работала руководителем Управления образования ВКО, департамента по контролю качества в сфере образования Атырауской области, а позже – Усть-Каменогорского отдела образования.

Как руководитель, она сочетала деловую активность и умение находить удовольствие в работе, вместе с подчинёнными радоваться успехам и не пасовать перед неудачами. Поддерживала оправданный риск при реализации нововведений, выделяла главное в собственной работе и деятельности руководимого ею коллектива. Быстро адаптировалась в изменяющихся современных условиях реформирования системы образования.

За высокий профессионализм и новаторство Мадениет Ахметова награждена нагрудным знаком МОН РК имени

Ы. Алтынсарина, а также юбилейными медалями и множеством почётных грамот.

После выхода на заслуженный отдых Мадениет Медеухановна два года возглавляла региональный центр «Рухани жаңғыру».

Где бы она ни работала, её всегда волновала судьба страны, общества. Проблемы образования до сих пор поднимаются ею на различных диалоговых площадках. К примеру, по вопросам совершенствования образования педагог выступала на встрече с министром образования РК Асхатом Аймагамбетовым.

– В современном образовании много сложных вопросов, – делится она. – С момента обретения страной независимости проведено большое количество некачественных реформ, которые в конечном итоге негативно сказались на уровне образования целого поколения. Отрадно, что в последние годы МОН пытается установить более жёсткую систему академической справедливости. Воспитательная работа находится пока не на должном уровне. Конечно, в школах проводится много мероприятий, но они не работают. Считаю, что нам необходимо создать свою национальную модель образования, не подражая никому, но опираясь на передовой опыт. Надеюсь, что в новом Казахстане будет новая система образования.

…Женщина, как актриса, у которой множество ролей, и все их она должна сыграть убедительно, считает Мадениет Ахметова.

– Каждый день женщина играет роли жены, мамы, хозяйки, и её задача – справляться со своими обязанностями, но ещё необходимо развиваться как личность и быть полезной своей стране, обществу. Главное – иметь цель в жизни и относиться с любовью к своему делу, – говорит она.

Сегодня эта красивая, энергичная женщина, мама троих детей и бабушка шестерых внуков, мечтает отправиться в путешествие с друзьями по самым красивым уголкам Казахстана. Наслаждаться жизнью, говорит она, это легко.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива М. Ахметовой