Порхай как бабочка!

В Усть-Каменогорске проходит открытый чемпионат по воздушной акробатике среди детей. Ученицы в возрасте от пяти до 16 лет демонстрируют мастерство гимнастических этюдов на полотнах. В соревнованиях принимают участие спортсмены из областного центра и Риддера.

В субботу, 21 января жителей Усть-Каменогорска и гостей города приглашают посетить соревнования воздушных гимнастов. Открытый чемпионат по воздушной акробатике проходит в Тайм-клуб «Garage» (улица Бейбитшилик, 25).

– Подобный чемпионат проводится у нас в городе уже в третий раз, – рассказывает организатор чемпионата, руководитель и главный тренер студии воздушной акробатики «Гравитация» Александра Клиновицкая. – Сегодня мероприятие открытое, и его могут посетить все желающие, вход для зрителей бесплатный.

Среди участниц спортсмены трёх клубов: школ «Гравитация» и «Лайм Дэнс» из Усть-Каменогорска и гости из Риддера – студия растяжки «Инфинити».

– В турнире принимают участие девочки, поскольку обучаться исполнять этюды на полотнах чаще предпочитают именно они, – отмечает Александра Клиновицкая. – Возрастная категория участниц – от пяти до 16 лет. Среди учениц школы «Гравитация» есть дети первого года обучения, а также те, кто занимается уже третий год, то есть уровень разный. На конкурсе предусмотрены категории «новички», «продолжающая группа» и «профи». Спортивный снаряд, с которым будут работать выступающие, это полотна.

Как поясняет Александра Клиновицкая, воздушная акробатика на полотнах отличается от классической тем, что ученики выполняют гимнастические элементы не только на полу, но и в воздухе, используя специальные подвесные гамаки.

– Занятия развивают силу, выносливость, растяжка формирует у девочек грациозность, – считает тренер. – К тому же, как и любой другой вид спорта, занятия помогают детям справляться с трудностями, порою даже преодолевать себя.

Каждый номер подразумевает не только демонстрацию акробатических трюков, но также актёрскую игру и артистичную подачу.

– Воздушная акробатика на полотнах в Казахстане только набирает популярность, – отмечает руководитель студии «Гравитация». – Не так много школ предлагают обучение именно этому направлению. Но своим примером хотим масштабировать это занятие, привлечь к нему внимание и интерес со стороны детей и родителей, желающих отдать ребёнка в спортивную секцию.

Новое направление гимнастики развивается не только в областном центре.

– Наша студия в Риддере начала работу в 2019 году, но мои ученицы уже принимали участие в показательных концертах и соревнованиях по воздушной акробатике, занимали призовые места, – рассказывает руководитель студии «Инфинити» Елена Постолова. – Некоторые из детей выступают в категории «профи». На чемпионате от нашей студии выступают девять участниц в возрасте от восьми до 13 лет.

Елена Постолова отметила, что при упоминании воздушной гимнастики у многих возникают ассоциации с цирковыми выступлениями.

– Воздушных гимнастов чаще всего можно увидеть в цирке, но это не значит, что такой вид спорта доступен только артистам этого жанра, – поясняет руководитель студии «Инфинити». – Любой желающий может освоить воздушную гимнастику, даже не имея особой начальной подготовки. С помощью таких необычных занятий фитнесом можно принести большую пользу организму.

Тренеры отметили, что перед чемпионатом у выступающих и кураторов присутствует волнение, и тем не менее каждая участница настроена на победу.

Лилия Дроздова

Фото из архива студии «Инфинити»