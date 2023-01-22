Спорт

Порхай как бабочка!

22.01.2023
673

В Усть-Каменогорске проходит открытый чемпионат по воздушной акробатике среди детей. Ученицы в возрасте от пяти до 16 лет демонстрируют мастерство гимнастических этюдов на полотнах. В соревнованиях принимают участие спортсмены из областного центра и Риддера.

В субботу, 21 января жителей Усть-Каменогорска и гостей города приглашают посетить соревнования воздушных гимнастов. Открытый чемпионат по воздушной акробатике проходит в Тайм-клуб «Garage» (улица Бейбитшилик, 25).

– Подобный чемпионат проводится у нас в городе уже в третий раз, – рассказывает организатор чемпионата, руководитель и главный тренер студии воздушной акробатики «Гравитация» Александра Клиновицкая. – Сегодня мероприятие открытое, и его могут посетить все желающие, вход для зрителей бесплатный.

Среди участниц спортсмены трёх клубов: школ «Гравитация» и «Лайм Дэнс» из Усть-Каменогорска и гости из Риддера – студия растяжки «Инфинити».

– В турнире принимают участие девочки, поскольку обучаться исполнять этюды на полотнах чаще предпочитают именно они, – отмечает Александра Клиновицкая. – Возрастная категория участниц – от пяти до 16 лет. Среди учениц школы «Гравитация» есть дети первого года обучения, а также те, кто занимается уже третий год, то есть уровень разный. На конкурсе предусмотрены категории «новички», «продолжающая группа» и «профи». Спортивный снаряд, с которым будут работать выступающие, это полотна.

Как поясняет Александра Клиновицкая, воздушная акробатика на полотнах отличается от классической тем, что ученики выполняют гимнастические элементы не только на полу, но и в воздухе, используя специальные подвесные гамаки.

– Занятия развивают силу, выносливость, растяжка формирует у девочек грациозность, – считает тренер. – К тому же, как и любой другой вид спорта, занятия помогают детям справляться с трудностями, порою даже преодолевать себя.

Каждый номер подразумевает не только демонстрацию акробатических трюков, но также актёрскую игру и артистичную подачу.

– Воздушная акробатика на полотнах в Казахстане только набирает популярность, – отмечает руководитель студии «Гравитация». – Не так много школ предлагают обучение именно этому направлению. Но своим примером хотим масштабировать это занятие, привлечь к нему внимание и интерес со стороны детей и родителей, желающих отдать ребёнка в спортивную секцию.

Новое направление гимнастики развивается не только в областном центре.

– Наша студия в Риддере начала работу в 2019 году, но мои ученицы уже принимали участие в показательных концертах и соревнованиях по воздушной акробатике, занимали призовые места, – рассказывает руководитель студии «Инфинити» Елена Постолова. – Некоторые из детей выступают в категории «профи». На чемпионате от нашей студии выступают девять участниц в возрасте от восьми до 13 лет.

Елена Постолова отметила, что при упоминании воздушной гимнастики у многих возникают ассоциации с цирковыми выступлениями.

– Воздушных гимнастов чаще всего можно увидеть в цирке, но это не значит, что такой вид спорта доступен только артистам этого жанра, – поясняет руководитель студии «Инфинити». – Любой желающий может освоить воздушную гимнастику, даже не имея особой начальной подготовки. С помощью таких необычных занятий фитнесом можно принести большую пользу организму.

Тренеры отметили, что перед чемпионатом у выступающих и кураторов присутствует волнение, и тем не менее каждая участница настроена на победу.

Лилия Дроздова

Фото из архива студии «Инфинити»

22.01.2023
673

Еще новости

Проверим, кто сильнее?

19.01.2023

Отличное начало сезона

15.01.2023

Баталии на футбольном поле

12.01.2023

Вставай на лыжи!

10.01.2023
Back to top button