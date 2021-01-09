Поражения и победы 

«Алтай Торпедо» не удалось переиграть «Темиртау» в рамках PRO Ligasy – подопечные Виктора Богатырёва начинают новый год с поражений.

Первая игра этого года началась под диктовку «Алтай Торпедо» – устькаменогорцы сразу же «заперли» гостей в их зоне и в результате активного прессинга открыли счёт матча. За первой шайбой в ворота «Темиртау» последовала вторая – шёл только первый период. На всё это гости смогли ответить только одним голом в большинстве.

Во втором периоде, наоборот, «Алтай Торпедо» пришлось обороняться – игроки «Темиртау» закрепились в зоне атаки, причём результативно: счёт выравнялся – 2:2. Обе команды продолжили играть на высоких скоростях и в атакующем стиле. Противостояние, помимо опасных моментов у ворот подопечных Виктора Богатырёва, дошло даже до силового стиля – амплуа тафгая примерил на себя Максим Худяков, сошедшийся в поединке с Анатолием Шишовым.

Игра пошла до первой ошибки, и «Темиртау» удалось поймать «Алтай Торпедо» на контратаке и выйти вперёд – 2:3. Казалось, что матч уже завершён, но подопечные Виктора Богатырёва смогли отыграть буквально за секунду до конца периода – Александр Дзедаев совершил слаломный проход и сравнял счёт. Игра перешла в овертайм, но, к сожалению, буквально через две с половиной минуты игроки «Темиртау» поставили точку в этом напряжённом матче – 3:4.

После такой первой конкурентной игры в повторном матче торпедовцы могут рассчитывать на реванш. Но на исход второй игры во многом повлияли индивидуальные ошибки, которые привели к пропущенным голам.

Начало и середина игры осталась за «Темиртау» – в первом и втором периоде её игроки забили по голу в ворота «Алтай Торпедо». У устькаменогорцев были все шансы отыграться, особенно в большинстве (причём пять на три), но реализация сильно хромала. Гости блокировали практически все броски, но всё же под конец матча, в третьем периоде удалось перехватить инициативу.

Раз за разом у ворот «Темиртау» становилось всё опаснее, и после выигранного вбрасывания «Алтай Торпедо» оформило свою первую шайбу. В попытке сравнять счёт тренерский штаб устькаменогорцев выпустил шестого полевого игрока, но это принесло не тот результат, на который рассчитывали, – гол в пустые ворота, итоговый счёт второго матча – 1:3 и поражение «Алтай Торпедо».

– Получились два хороших матча. Мы контролировали ход игры, создавали хорошие моменты, но за секунду до конца пропустили. Нужно играть от первой секунды и до последней, что соперник нам и доказал. «Алтай Торпедо» было настроено по-боевому, – отметил главный тренер «Темиртау» Роман Козлов.

«Алтай Торпедо» сейчас расположилось на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана с 33 очками, набранными за 32 сыгранные игры.

– Первую игру хорошо начали, повели 2:0, но, как и сегодня, индивидуальные ошибки некоторых игроков привели к поражению. В повторном матче хорошо сыграли в третьем периоде. Могли забить, но пока хромает реализация, – отметил главный тренер «Алтай Торпедо» Виктор Богатырёв.

В то же время «Торпедо» вновь поднялось на вершину турнирной таблицы: сначала матчи (которые должны были пройти 5 и 6 января в Усть-Каменогорске) с «Иртышом» отменили из-за сильных морозов – команда Владимира Клинги не смогла выехать из Павлодара. А после, в связи с неявкой и невозможностью переноса матчей (и согласно регламенту ProHokeiLigasy), клубу засчитали технические поражения в обоих матчах со счётом 0:5. «Торпедо» получило шесть очков (но без учёта шайб), сейчас у подопечных Олега Болякина 67 очков в 28 сыгранных играх. У ближайших соперников – «Номада», «Сарыарки» и «Темиртау» по 65, 62 и 60 очков соответственно, но у каждой из этих команд на два сыгранных матча больше.

P.S. Пока верстался номер, стало известно, что по соглашению сторон расторгнут контракт с главным тренером «Алтай Торпедо» Виктором Богатырёвым. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Досжан Есиркенов.

Дамир Омаров

Фото пресс-службы КХ «Торпедо»