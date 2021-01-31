Пора просыпаться 

Несколько дней назад в биоцентре Семея проснулся медведь – любимец семейчан Гриша. Его соседка Зита продолжает спать. Столь раннее пробуждение специалисты объясняют потеплением. Гриша уже начал выходить из своего домика и прогуливается по вольеру.

Гриша попал в биоцентр совсем маленьким медвежонком. Судьба его могла быть незавидной и очень жестокой: тогда ещё безымянный мишка, лишившись матери, оказался в руках деревенского пьяницы, который надел на детёныша ошейник и пытался продать его за бутылку спиртного. Неравнодушные люди забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. Двухмесячного медвежонка в биологический центр привёз полицейский.

Всего в биоцентре Семея проживают около 75 видов животных и птиц. Зимой питомцы живут в тёплых вольерах.

Биологический центр – своеобразная визитная карточка города. Его сотрудники подчёркивают, что это не зоопарк, как может показаться. Питомцы попали сюда по разным причинам, в основном потому, что оказались в беде и могли погибнуть.

– Сейчас биоцентр продолжает работать со школьниками, рассказывая им о самом главном в человеческой жизни – любви к живой природе. Юннаты не только изучают животных, но и проводят научные исследования, а в летний период работают на опытном огороде, – рассказала педагог дополнительного образования, заведующая биологическим отделом Сулушаш Султабаева.

Флора Левина

Семей