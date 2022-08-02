Пора прививаться!

Почему нужно делать прививку от КВИ, рассказал врач-иммунолог.

В регионе отмечается рост заболеваемости коронавирусом. За сутки 26 июля на территории двух областей зарегистрировано 63 новых случая КВИ: 60 – симптомных, 3 – бессимптомных вирусоносителей, в том числе в области Абай – 43 случая, в Восточно-Казахстанской области – 20 случаев.

Специалисты прогнозируют новую волну. Всплеск заболеваний может произойти в сентябре-октябре, когда дети начнут учиться, а взрослые вернутся из отпусков.

О чём стоит позаботиться уже сейчас, читателям «Рудного Алтая» рассказал главный внештатный врач-иммунолог Управления здравоохранения ВКО Иван Мещеряков.

По словам специалиста, тема вакцинации от COVID-19 немного поутихла, и люди решили: «пронесло». Тем не менее в стране, как и в мире в целом, наблюдается тенденция к увеличению количества вновь выявленных случаев заболевания КВИ.

– Необходимо отметить вклад вакцинированных людей в борьбу с пандемией, – говорит Иван Мещеряков. – В частности, получив вакцину, граждане препятствовали распространению инфекции. Те, у кого был высокий титр антител, помогали тяжелобольным людям бороться с инфекцией, сдав кровь для получения иммунной плазмы.

На данный момент, отмечает медик, по всей стране действуют программы по ревакцинации и повторной ревакцинации граждан из уязвимой категории – врачей, представителей силовых структур, педагогов, государственных служащих. Ревакцинацию рекомендуется проходить через полгода после получения основного курса вакцинации, поясняет врач.

Также актуальным остаётся вопрос защиты материнства и детства в условиях пандемии. Необходимо знать и помнить, что своевременная иммунопрофилактика хранит здоровье детей, а иногда и их жизни.

– На сегодняшний день такие болезни, как корь, краснуха, паротит, дифтерия, столбняк, коклюш, встречаются крайне редко и должны оставаться лишь на страницах медицинских учебников, как это произошло с вирусом натуральной оспы. Распространение коронавирусной инфекции тоже можно остановить, но только сообща, – говорит врач-иммунолог.

Он также напомнил, что для детей старше 12 лет против COVID-19 в нашей стране разрешена вакцина «Комирнати» производства компании Pfizer. В настоящее время по Восточно-Казахстанской области получили прививку порядка 89 процентов подростков.

– Мы начали вакцинировать детей против КВИ в ноябре прошлого года, вакцинация в регионе проводилась довольно активно, – отмечает Иван Мещеряков. – Думаю, снижать темп не следует, потому что подростки активно контактируют с другими людьми, со сверстниками, а это увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому родители должны своевременно позаботиться о вакцинации своего ребёнка.

Бахыт Сарсембаева