Важно!
Пора позаботиться о себе
ВКО Многопрофильный центр онкологии и хирургии приглашает жительниц региона пройти бесплатное обследование.
7 октября 2023 года с 9.00 до 13.00 пройдёт День открытых дверей по профилактике и раннему выявлению рака молочной железы. Здесь можно будет получить консультацию квалифицированных онкологов-маммологов.
При себе необходимо иметь лишь удостоверение личности. Направление участкового врача не требуется.
Один визит к врачу может спасти жизнь!
Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника), +7(7232) 48-91-51, 8 778 003-78-45.