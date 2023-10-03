Пора позаботиться о себе

ВКО Многопрофильный центр онкологии и хирургии приглашает жительниц региона пройти бесплатное обследование.

7 октября 2023 года с 9.00 до 13.00 пройдёт День открытых дверей по профилактике и раннему выявлению рака молочной железы. Здесь можно будет получить консультацию квалифицированных онкологов-маммологов.

При себе необходимо иметь лишь удостоверение личности. Направление участкового врача не требуется.

Один визит к врачу может спасти жизнь!

Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника), +7(7232) 48-91-51, 8 778 003-78-45.