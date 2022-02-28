Пора платить

С начала года в Восточно-Казахстанской области установлено более 60 неплательщиков алиментов.

В отделение миграционной службы Урджарского РОП поступило постановление частного судебного исполнителя для объявления в розыск очередного неплательщика алиментов.

У 34-летнего жителя области один несовершеннолетний ребёнок, на содержание которого он должен был выплачивать алименты, однако уже более года уклонялся от этой обязанности. Долг составил около 200 тысяч тенге.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции ВКО, для розыска нарушителя сотрудникам миграционной службы потребовалось меньше суток. Стражи порядка нашли его в южной столице Казахстана. Мужчина рассказал, что за всё это время устроиться на официальную работу не смог, перебивался случайными заработками, поэтому и накопилась задолженность.

Полицейские разъяснили горе-отцу, что за неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная (ст. 669 Кодекса РК об административных правонарушениях) и уголовная ответственность (ст. 139 Уголовного кодекса РК). Теперь взысканием долга с нарушителя займутся судебные исполнители.

Согласно информации ДП ВКО, это не единичный случай, с начала года в области полицейскими установлено более 60 неплательщиков алиментов.

Гульжан Естаева